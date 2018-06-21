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إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
-أسعار صادمة لإطلالات ميجان ماركل
-إلهام شاهين تتألق بإطلالة جريئة

تهتم دائما الفنانات باختيار إطلالاتهن والظهور بأحدث صيحات الموضة ،حيث تألقت باقة من النجمات خلال هذا الأسبوع بأكثر من إطلالة جريئة و مميزة .... لذا نرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز أسعار إطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع .

-أطلت الفنانة نانسي عجرم في إحدى الإعلانات بفستان أنيق من دار Giambattista Valli باللون البنفسجي الزاهي و ذا أكمام شفافة ،بلغ سعر الفستان بلغ حوالى 2,700 دولار أمريكى .

-خضعت الفنانة مى عز الدين لجلسة تصوير ظهرت خلالها بإطلالتين مختلفتين، حيث ارتدت فستانا شيفون طويلا مزين بنقوشات الورد الناعمة، وتميز بحزام أسود عند منطقة الخصر، أبرز عن قوامها الرشيق من تصميم زينة زكي،وبلغ سعره 454 ريال سعودى و نسقت معه حقيبة كلاتش اسود من علامة rula ghalayini"،وبلغت تكلفتها ما يقرب من 2532 ريالا ، أما الإطلالة الأخرى اعتمدت على فستان أزرق متوسط الطول، ذا أكمام مكشوفة، وحمل التصميم توقيع علامةkaren millen حيث بلغ سعره 2,552ريال .

-تألقت إيفانكا بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أبيض قصير تميز بحزام أسود رفيع عند منطقة الخصر أبرز عن قوامها الممشوق، وجاء التصميم من توقيع علامة maxmara وبلغ سعره 763 دولارا أمريكيا.

-أطلت جيهان خليل المعروفة بشبيهة الفنانة ياسمين صبري ،بإطلالة باللون الوردي المبهج، حيث ارتدت بنطلون وتي شيرت بأكمام طويلة، ونسقت معهما حذاء رياضي متعدد الألوان، كما ظهرت خلال جلسة التصوير وهي تمسك في يدها غزل البنات.

- أطلت إليسا خلال إحيائها حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية فى مدينة الرياض، بإطلالة أنيقة من توقيع علامة Gucci العالمية، حيث ارتدت فستان شيفون طويل، جمع بين الألوان المبهجة الروز والفوشيا والبنفسجى، كما تميز بالورد الناعم على الخصر،وبلغ سعره 32,470 ريال سعودي.

- ظهرت ميجان ماركل دوقة ساسكس زوجة الأمير هارى بإطلالة راقية جمعت بين الرقى والبساطة وحملت إطلالتها توقيع علامة Givenchy، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون البيج وتميز التصميم بحزام أسود عند منطقة الخصر بلغ سعره 450 دولارا أمريكيا، ونسقت معه حذاءً أسود بكعب عالٍ باللون الأسود بلغت تكلفته 355 دولارا، وحقيبة يد متوسطة الحجم بلغ سعرها 1190 دولارا أمريكيا،كما تألقت خلال هذا الأسبوع في حفل زفاف ابنة عم الامير هاري، بفستان طويل باللون الأبيض وبه بعض النقوشات باللون اللبنى .

-كما أعتمدت ميلانيا ترامب فى إحدى المناسبات على إطلالة كلاسيكية فخمة، حيث أرتدت فستانا متوسط الطول، ذا أكمام مكشوفة من دار الأزياء العالمية "valentino"، وتميز التصميم بنقوشات الورد التى جمعت بين اللون الأبيض والبنى والبيج والزيتى أيضا.

- أختارت الفنانة إلهام شاهين إطلالة جريئة خلال رحلتها لباريس ،حيث أطلت بفستان دانتيل أسود متوسط الطول، تميز بأنه متناسق مع قوامها، ونسقت معه حقيبة يد متوسطة الحجم، وحذاء رياضيا مسطحا؛ وهو ما أثار الدهشة بين متابعيها.
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور
إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

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