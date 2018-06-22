السيسي_زعيمي_وافتخر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويكسر حاجز الـ 35 ألف تغريدة

فى اربع سنين حولت مصر لاكبر قوه اقتصاديه بالمنطقه مشروعات عملاقه ،مدن جديده ،عاصمه هيقف التاريخ قدامها وتفتخر بيها الاجيال القادمه #السيسى_زعيمي_وافتخر pic.twitter.com/YoY1rMe4H4 — hamouda alnagar (@HamoudaAlnagar) ٢١ يونيو ٢٠١٨

أبناء الشهداء وكتبت عليها: رئيسنا إنسان.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#السيسى_زعيمي_وافتخر</a> افتخر بك ولن نترك مصر للإخوان الكفرة ... ولا لاى نصاب ولا محتال ... فى ظهرك والله نجوع فى بلدنا ولا نشبع واحنا فى خيام لاجئين ... نجوع ولا نغرق فى البحر .. نجوع ولا ابنى فى بلد وبنتى فى بلد تانية ونفسى اشفهم .. نجوع وادفن فى بلدى <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#السيسى_زعيمي_وافتخر</a> افتخر بك ولن نترك مصر للإخوان الكفرة ... ولا لاى نصاب ولا محتال ... فى ظهرك والله نجوع فى بلدنا ولا نشبع واحنا فى خيام لاجئين ... نجوع ولا نغرق فى البحر .. نجوع ولا ابنى فى بلد وبنتى فى بلد تانية ونفسى اشفهم .. نجوع وادفن فى بلدى أبناء الشهداء وكتبت عليها: رئيسنا إنسان. ...اجوع بكرامة ..!!!!</p>— Adham Kasem (@AdhamKasem4) <a href="https://twitter.com/AdhamKasem4/status/1009728045714944000?ref_src=twsrc%5Etfw">٢١ يونيو ٢٠١٨</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ...اجوع بكرامة ..!!!!</p>— Adham Kasem (@AdhamKasem4) <a href="https://twitter.com/AdhamKasem4/status/1009728045714944000?ref_src=twsrc%5Etfw">٢١ يونيو ٢٠١٨</a> أبناء الشهداء وكتبت عليها: رئيسنا إنسان. </blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>









تصدر هاشتاج #السيسي_زعيمي_وافتخر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة تويتر في مصر بعدد تدوينات كسر حاجز الـ35 ألف تغريدة.وجاءت كل التغريدات لتعبر عن تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره الوطني الذي بذله على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلًا عن سياسته الخارجية الحاسمة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي دشنتها الحكومة المصرية برعايته منذ عام 2016، والتي لا تزال حتى الآن تؤتي ثمارها، واستردت هيبة مصر وأعادتها إلى مكانتها الإقليمية والعالمية.وتداول المغردون مجموعة واسعة من الصور والإنجازات التي حملت اسم الرئيس السيسي خلال السنين الماضية، والتي امتدت من عام 2014 إلى عام 2018 بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة.وغرد صاحب حساب يُدعي hamouda alnagar‏ ، قائلا: فى اربع سنين حولت مصر لاكبر قوه اقتصاديه بالمنطقه مشروعات عملاقه ،مدن جديده ،عاصمه هيقف التاريخ قدامها وتفتخر بيها الاجيال القادمه.فيما نشر حساب آخر لسيدة تدعي أم يوسف، صورة للرئيس السيسي وهو يقبل رأس سيدة وآخري وهو يحمل طفلة صغيرة منفيما غرد Adham Kasem‏ ، قتائلا: افتخر بك ولن نترك مصر للإخوان الكفرة ... ولا لاى نصاب ولا محتال ... فى ظهرك والله نجوع فى بلدنا ولا نشبع واحنا فى خيام لاجئين ... نجوع ولا نغرق فى البحر .. نجوع ولا ابنى فى بلد وبنتى فى بلد تانية ونفسى اشفهم .. نجوع وادفن فى بلدى ...اجوع بكرامة.