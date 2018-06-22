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معالج بالطب البديل: ماء الورد مفيد في العناية بالبشرة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر ماء الورد هو في الأساس منتج من زيت الورد من خلال تقطير بتلات الورد النقي الطازج، ولعمل القليل منه فإننا نستخدم عددا كبيرا من بتلات الورد .

ويقول المعالج بالطب البديل " محسن النادي " انه ماء الورد يستخدم في العلاجات التحضيرية المختلفة وخاصة للوجه أو الجلد عموما بعد معرفة أهميته للجلد والبشرة . يعمل ماء الورد على تقليل التجاعيد وشد مسامات الوجه مما يساعد في تأخر أعراض الشيخوخة.

كما يمكن استخدامه لترطيب الجلد الجاف وإزالة الأوساخ والزيوت والملوثات الأخرى من عمق مسام الجلد.والجيد انه يمكن استخدامه على كافة أنواع الجلد دون أن يسبب أي تهيج أو حساسية.

واحدة من فوائد ماء الورد هو أنها يمكن أن تستخدم لجعل المشروبات مغذية جدا لأنها غنية بمركبات الفلافونويد، المضادة للتأكسد، وتحتوي على الفيتامينات مثل A، E، C، D وB3. ويمكن عمل شراب بسيط من خلط شراب ماء الورد في كوب من الحليب البارد. ماء الورد هو مهدئ خفيف ومضادة للاكتئاب. لأنه يعزز المزاج، ويساعد على تخفيف التوتر العصبي ويحسن نسيج الجلد.

كما يستخدم ماء الورد في المطبخ الفارسي لرائحة أو نكهة الطعام وخاصة الأرز. كما أنها تستخدم عادة بكميات صغيرة لإضافة النكهة لأطعمة مثل البقلاوة الآيس كريم، والكعكات، والكعك، والبسكويت والحلويات. وفي الهند، يتم استخدام ماء الورد باعتبارها واحدة من المكونات المهمة في معظم الأطباق .

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