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8 أطعمة تضر الجسم عند تناولها خلال العشاء فى وقت متأخر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:30 م
عشاء
عشاء
اسماء محمد
مشاكل صحية كثيرة تحدث نتيجة تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل لا يجعل من الممكن زيادة الوزن فحسب، بل يؤدى إلى الارتجاع الحمضى وأعراضه من أعراض مثل حرقة المعدة والتهاب الحلق و"الارتجاع الصامت" الذي يسبب التهاب الحنجرة والسعال المزمن حتى بدون إظهار الأعراض المعتادة لعسر الهضم أو فرط الحموضة.

عرض موقع health digezt عدة أطعمة تضر الجسم يجب الابتعاد عن تناولها فى العشاء لأنها تزيد من الارتداد الحمضى أو الصامت:

الأطعمة الدسمة

تناول الأطعمة الدسمة في الليل يزيد من احتمال اكتساب الوزن الزائد والمعاناة من الارتجاع الحمضي أو الصامت.

الجوز
لأن المعدة لا تستطيع معرفة الفرق بين الدهون الجيدة والسيئة ، فهي تتفاعل مع الدهون بنفس الطريقة.

الشوكولاتة
تحتوي الشوكولاتة على نسبة من الكافيين وتزيد من انتاج الحموضة فى المعدة.

الجبن
يحتوى على كمية كبيرة من الأحماض والدهون لكن اذا كنت لاتستطيع الامتناع عنها ليلا فتناول البارميزان أو الجبن السويسري.

الكحول

استهلاك الكحول في أي وقت من الأوقات يسبب حلقة من العضلات تفصل المعدة والمريء مما يتسبب فى الإصابة بالحموضة خاصة أثناء النوم .

مشروب غازي

هناك سببان يجعلان المشروبات الغازية تسبب الحموضة أو الارتداد الصامت هما: أنها تحتوى على احماض عالية ، كمية كربونات كبيرة

فواكه حمضية وعصائر

إن استهلاك الحمضيات والعصائر الحمضية في الليل "أو في أي وقت آخر من اليوم" قد يؤدي إلى ارتداد الحمض أو يؤدي إلى تفاقم الحالة إذا كان لديك بالفعل.

قهوة

في حال لم تتمكن من محاربة الرغبة في تناول فنجان من القهوة الساخنة في الليل ، فمن الأفضل اختيار قهوة منزوعة الكافيين.


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