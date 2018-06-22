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شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:05 م
منة عرفة - صورة ارشيفية
منة عرفة - صورة ارشيفية
آية التيجي
خضعت منة عرفة لجلسة تصوير جديدة، أخفت خلالها ملامحها الطفولية التي ترسخت في أذهاننا، حيث ظهرت بأكثر من إطلالة ساحرة خلال هذه الجلسة.

وارتدت منة ملابس مميزة، فكان إحداها بنطالا باللون الأسود وعليه قطعة من الدانتيل تغطية من الاعلى باللون الأبيض.

وظهرت في أخرى وهي ترتدي بنطالا وبلوزة باللون الاسود، بأكمام طويلة، ولها فتحة من على الأكتاف.

وتعمدت منة في جميع إطلالاتها التركيز على ملامح وجهها للترويح لاحدى شركات العدسات، لتصبح الوجه الدعائي لهم، وقد اعتمدت ماكياج هادئا يتناسب بشكل كبير مع ملامحها وإطلالتها المتنوعة.

وتركت شعرها منسدلا في جميع إطلالاتها بشكل عشوائي وأنثوي للغاية، واختارت اكسسوارات بسيطة تتناسب مع جميع إطلالاتها.

وإليكم الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي..
شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

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