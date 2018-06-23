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داليا فوزي تكتب: ﻻ تبكوا

السبت 23/يونيو/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
لم يكن لي يوما ابا
لم اعرف معني الأميرة الصغيرة
كذا اختي.. لم تكن أميرة صغيرة
منذ البدء قالوا اباكم مات

ﻻ تبكوا..
عشنا ببيت لم يرغبنا به احد اﻻ جدتي

قد كان منزل ابانا
وكنا الأغراب اﻻ لعيون جدتي
سنوات نبحث واﻻجابة دائما جدتي

يوم واريناكِ الثري خبا آخر أمل

ابكيك دهرا جدتي

ان يوما قابلتي ابانا قولي له
اميراتك الصغيرة كانت بعيوني.

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