وداعا لمشكلات البروستاتا.. إليك الحل

تميل مشاكل البروستاتا إلى الظهور عندما يصل الرجال إلى سن الخمسينات وما فوق.



وهناك ثلاثة أنواع من مشاكل البروستات التي تحدث غالبًا وهذه هي تضخم البروستات الحميد أو البروستاتا الحميد، وهو تضخم غدة البروستاتا ولكن بدون تكوين خلايا سرطانية أو التهاب البروستات، وبالطبع سرطان البروستاتا الحالة الأكثر شدة بما أن BPH تحدث في كثير من الأحيان، يعتقد الأطباء أنها جزء طبيعي من عملية الشيخوخة لدى الرجال.



وأكد موقع healthy أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة بمشاكل البروستات مثل صعوبة التبول وعدم القدرة على تفريغ المثانة ووجود إحساس بالحرق كلما تبولت والألم الذي يشعر به وراء كيس الصفن على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التخفيف من هذه الأعراض ، قد يكون اللجوء إلى الحلول الطبيعية أمرًا يستحق النظر فيه.



فيما يلي بعض الأمثلة على العلاجات الطبيعية التي قد تساعد.



"شهدت بالميتو" وقد استخدم هذا العلاج العشبية للأعمار لعلاج المشاكل البولية بما في ذلك تلك التي تم تشغيلها بسبب مشاكل البروستاتا، على الرغم من أن العلماء لا يزالون يبحثون عن فعالية هذا العلاج العشبي، إلا أنه آمن بما يكفي لاستخدامه مع القليل من الآثار الجانبية.



"بذور البطيخ واليقطين"

يعتقد أن الشاي البطيخ له بعض الآثار الإيجابية على البروستاتا. مجرد علي البذور وشرب الماء بعد ذلك، وينطبق الشيء نفسه على بذور اليقطين. أحد الأسباب وراء ذلك هو أن بذور اليقطين لها تأثيرات مدر للبول وتحتوي على الزنك الذي يمكنه إصلاح وبناء جهاز المناعة الخاص بك لمحاربة أي عدوى في الجسم بما في ذلك في البروستاتا.



الخوخ

ويتم حصاد Pygeum من لحاء شجرة البرقوق الأفريقية وقد تم استخدامه لعلاج مختلف المشاكل البولية مثل تلك التي ترتبط بمشاكل البروستاتا. لا تزال هناك تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان مستخلص اللحاء هذا يمكن أن يساعد في علاج BPH ولكن حتى الآن ، عندما يتم خلط هذا المكون مع العلاجات العشبية الأخرى ، فقد قلص عدد الرحلات إلى الحمام خاصة في الليل.



تغيير النظام الغذائي الخاص بك

علاج منزلي آخر يمكن أن يساعدك في التعامل مع مشكلة البروستات لديك هو إجراء تغييرات صحية على نظامك الغذائي. وهذا يعني زيادة كمية الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا -3 الدهنية بالإضافة إلى الأطعمة التي أساسها الصويا ، حيث يمكن أن يساعدك هذان الدواءان على إدارة إنتاج هرموناتك ومشاكل البروستاتا أيضًا. اقتراح آخر هو تناول المزيد من الطماطم أو الصالصا لأنها تحتوي على الليكوبين الذي يمكنه مكافحة سرطان البروستاتا.



الحفاظ على صحتك

على الرغم من أن هناك الكثير من المكملات الغذائية المتاحة التي يمكن أن تساعدك في مشاكل البروستات لديك ، فلا يوجد أفضل من ممارسة الصحة الجيدة عن طريق تجنب تلك التي يمكن أن تضر بك مثل الكثير من الأطعمة المجهزة والمشروبات الكحولية ، وما شابه ذلك. إن البقاء نشيط بدنيًا ، وتناول نظام غذائي سليم ، والحصول على قسط كافٍ من النوم هي بضع خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لمنع حدوث مشاكل في البروستات عند التقدم في السن. أضف إلى ذلك ، يجب أيضًا أن تأخذ الوقت الكافي للحصول على فحص منتظم حتى تتمكن من معالجة المشكلة قبل أن تصبح شديدة جدًا.