10 أعراض تنذر بالسرطان عليك عدم تجاهلها

يعد السرطان أحد الأمراض العديدة ذات معدل النجاة المنخفض للغاية ، ولكن مع الكشف المبكر فإن فرصتك للعيش من خلاله يمكن أن تزيد كثيرًا ، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة أن أكثر من 50٪ من البالغين قد عانوا من أعراض مرتبطة بالسرطان ، إلا أن اثنين بالمائة فقط منهم يعتقدون أو يعتقدوا أن السرطان يمكن أن يكون سببًا محتملًا.



كشف موقع steth news عن 10 أعراض عليك ألا تتجاهلها تنظرك بأنك تعاني من السرطان وهما :



1. استمرار السعال أو بحة في الصوت

يمكن أن يعني السعال عادة وجود شيء خاطئ في الجهاز التنفسي الخاص بك ، ولكن إذا كان لديك نشاز متواصل أو سعال مصحوب بالدم ، فهذه قصة مختلفة. . "معظم السعال ليس سرطانًا" ، تقول تيريز بارثولوميو بيفيرز ، دكتوراه في الطب ، أستاذ الوقاية من السرطان السريري والمدير الطبي لمركز الوقاية من السرطان في مركز إم دي أندرسون للسرطان. "ولكن من المؤكد أن السعال المستمر يحتاج إلى تقييم لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون سرطان الرئة". يمكن أن يؤدي الذهاب تحت الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية في أسرع وقت ممكن إلى إنقاذ حياتك.



2. التغيير المستمر في عادات الأمعاء

التغيير في عادات الأمعاء يمكن أن يكون أكثر من اضطراب بسيط في الجهاز الهضمي. يقول بارثولوميو بيفيرز إن التغير المفاجئ في مظهر البراز يمكن أن يكون علامة مبكرة على سرطان القولون. قد تكون الصعوبة في التغوط علامة على وجود كتلة تعوق مرور البراز من الأمعاء وفقًا لها. عندما يحدث ذلك ، يجب على الطبيب أن يوصي بتنظير القولون على الفور.



3. تغيير مستمر في عادات المثانة

كم مرة تبول؟ كيف تبدو بك؟ يمكن أن تساعد الإجابات على هذه الأسئلة في تحديد ما إذا كنت قد تكون قريبًا مع ج. "إذا كان هناك دم في البول ، فإن ذلك قد يكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان المثانة أو الكلى - ولكن بشكل أكثر شيوعًا هذه علامة على عدوى المسالك البولية". يقول بارثولوميو بيفيرز.



4. استمرار الألم غير المبررة

الآلام بشكل عام ليست مؤشرا للسرطان ولكن عندما تستمر ، هذه قصة مختلفة. الألم ، اعتمادا على مكان وجوده ، وكم يجب أن يتم اختباره لك.



ويضيف بارثولوميو بيفيرز: "معظم الألم ليس علامة على السرطان ، ولكن يجب التحقق من الألم المستمر". "إذا كان لديك صداع دائم ، على سبيل المثال ، من المحتمل ألا يكون لديك سرطان دماغي - ولكن ما زال هناك شيء يجب النظر فيه. قد يكون الألم المستمر في الصدر علامة على الإصابة بسرطان الرئة. والألم في بطنك يمكن أن يكون سرطان المبيض. "



لذا ، يجب أن تعرف دومًا سبب إصابتك بالألم. لا يمكن أن يعني معرفة المزيد من الخطر بالنسبة لك.



5. تغير في مظهر الجلد

يمكن أيضا أن تكون الشامات أعراض من السرطانات. إذا رأيت علامة جديدة أو لاحظت أن الشخص الذي تغيرت فجأة في اللون والحجم أو حتى الملمس ، استشر طبيب الأمراض الجلدية على الفور.



6. قرحة لا تشفى

جسمنا يشفى نفسه. إذا كنت تعاني من قرحة وتجاوزت بالفعل علامة ثلاثة أسابيع ، فقم بفحصها على الفور من قبل الطبيب. يمكن أن يكون هذا النوع من التهاب علامة على سرطان.



7. نزيف غير متوقع

من الأعراض الشائعة لسرطان عنق الرحم هو النزيف المهبلي خارج الدورة العادية. نزيف على المستقيم من ناحية أخرى يمكن أن يعني سرطان القولون. لذلك تذكر هذا ، نزف دون جرح مفتوح واضح أنك على علم بوجود مشاكل.



8. فقدان الوزن المفاجئ

فقدان الوزن المفاجئ دون أن تتسبب بعلمه وفعاليته يجب أن يكون علامة حمراء. يقول بارثولوميو بيفيرز: "كبالغين ، نحاول جاهدين إنقاص الوزن". "ولكن إذا كان الوزن يتساقط من دون بذل أي جهد من جانبك فهذا يشكل مصدر قلق كبير ويمكن أن يكون مؤشرًا على مشكلة طبية خطيرة." تؤدي الأورام الخبيثة أو الأورام إلى فقدان الوزن.



9. كتلة غير مفسرة

المس نفسك ، وإذا شعرت بأي كتلة ، مهما كان صغيرا ، قم بفحصها. يجب فحص أي كتلة متغيرة من قبل الطبيب وفقا لخبيرنا. من الأعراض الشائعة جدًا لسرطان الثدي وسرطان البروستاتا سرطان الثدي وسرطان البروستاتا على التوالي.



10. استمرار صعوبة في البلع

يجب أن يكون تناول الطعام من بين أسهل الأشياء التي يجب القيام بها في حياتك ، وصعوبة القيام بذلك قد تكون بسبب السرطان. غالبا ما ترتبط سرطانات اثنين بصعوبة في البلع: الرقبة وسرطان المريء. حتى إذا كنت تواجه ذلك لا مجرد تغيير النظام الغذائي الخاص بك إلى أخف ، يجب فحص المريء في اسرع وقت ممكن.