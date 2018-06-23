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شاهد .. العثور على مومياء الجميلة النائمة عمرها 2000 عام

السبت 23/يونيو/2018 - 11:04 م
صدى البلد
أحمد شريف
عثر علماء الحفريات على بقايا هيكل عظمي عمره 2000 عام لمومياء "الجميلة النائمة "، مدفونة بالملابس الفخمة وتحمل الهدايا للآخرة، و التي عثر عليها تحت خزان روسي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يعتقد العلماء أن العديد من الأشياء ذات القيمة العالية الموجودة في المقبرة ، بما في ذلك مشبك الأحجار الكريمة على حزام مطرز ومرآة على الطراز الصيني وجدت في صندوق المكياج الخاص بالمرأة ، وضعت في المقبرة لمرافقتها إلى الآخرة.

ويتكهن علماء الآثار بأنها كانت "امرأة هون" شابة ويأمل العلماء، في فهم المزيد عن حياتها بينما يواصلون تحليل البقايا المحفوظة جيدًا.

وكان تم العثور على مقبر الامرأة على الشاطئ نهر ينيسي عندما شهد الخزان السد، انخفاضا كبيرا في مستوى المياه.
شاهد .. العثور على مومياء الجميلة النائمة عمرها 2000 عام
شاهد .. العثور على مومياء الجميلة النائمة عمرها 2000 عام
شاهد .. العثور على مومياء الجميلة النائمة عمرها 2000 عام
شاهد .. العثور على مومياء الجميلة النائمة عمرها 2000 عام

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