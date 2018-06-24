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إنقاذ جرو من داخل شاحنة في حادث تصادم .. صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت لقطات مدهشة، رجال إطفاء ينقذوا جرو، من حطام شاحنة صغيرة اثر حادث تصادم مروع شمل ثلاث سيارات.

كان الكلب ميمفيس ، الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا ، محشور في الجزء الامامي من الشاحنة، بعد اصطدامها بسيارتين خلال ساعة الذروة صباح الجمعة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اقتحم رجال الأطفاء مكان الحادث الذي وقع في الساعة 7.57 صباحا على الطريق A500 بالقرب من تقاطع بارثوملي ، ستافوردشاير.

وامضى رجال الاطفاء حوالي ساعة، لإخراج الجرو من الشاحنة المحطمة، في مشهد لا يصدق.
إنقاذ جرو من داخل شاحنة في حادث تصادم .. صور
إنقاذ جرو من داخل شاحنة في حادث تصادم .. صور
إنقاذ جرو من داخل شاحنة في حادث تصادم .. صور

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