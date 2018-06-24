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أعراض تنذرك بمرض كرون الخطير

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:44 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر مرض كرون من أكثر الأمراض التي تصيب الكثير من تناولى الأطعمة خارج المنزل ، وعدم الاهتمام بصورة كبيرة بتناول الخضراوات الطازجة وكذلك الفاكهة الطازجة والتي تساعد فى منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة للوقاية من مخاطر تراكم البكتيريا فى المعدة.

فكما جاء فى موقع "برايد سايد" هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الجسم وتنذرنا بالإصابة بمرض كرون والتى تتمثل أهمها في الآتي:


الاسهال.
آلام البطن وتشنجات.
القيء والغثيان.
مصاحبة الدم للبراز. التقرّحات.
فقدان الشهيّة والوزن.
الناسور والخراج.
الحمى.
التعب الشديد.
التهابات تغزو المفاصل والعينين والكبد.

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