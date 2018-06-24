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منوعات

سلوى شقير.. لبنانية احتفل جوجل بعيد ميلادها

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
احتفل محرك البحث الإلكتروني الشهير جوجل، الأحد، بعيد ميلاد الـ102 لأول فنانة تجريدية لبنانية هي سلوى شقير وذلك بتغيير شعار الموقع على صفحته الرئيسية مع وضع روابط لصفحات تحتوي على معلومات عن حياة الفنانة الراحلة.

يذكر أن شقير ولدت في مثل هذا اليوم عام 1916 ببيروت، والتحقت بالكلية الأمريكية للبنات في بيروت ودرست العلوم الطبيعية، وتدربت فنيا مع عمر الأنسي، الفنان المحلي البارز في مجال المناظر الطبيعية والرسوم الشخصية، أو ما دعته شقير لاحقا بالأعمال "الواقعية، الكلاسيكية"، وركزت اهتمامها على فن النحت.

وفي عام 1963 حصلت على جائزة المجلس المحلي للسياحة عن تنفيذ تمثال من الحجر لموقع عام في بيروت، كما حصلت على العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، ورحلت في يناير 2017.

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