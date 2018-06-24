تسنيم محمود‎ تكتب: "المرأة الفلسطينية ومسيرات العودة"

أصبح من الواضح لأي متابع للمشهد الفلسطيني حجم الدور الكبير الذي لعبته مسيرات العودة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتأثيرها الواضح على الشعب الفلسطيني عامة والقطاع المحاصر خاصة والتي أظهرت بدورها مدي عمق وعي وفهم الفلسطينين لقضيتهم.





مسيرات العودة الفلسطينية التي بدأت في الثلاثين من شهر مارس الماضي والتي تطالب برجوع المهجرين واللاجئين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 .





لم تخطف مسيرات العودة الأضواء الإعلامية بفكرتها وسلميتها فقط بل بالبطولات التي سُطرت وسجلتها عدسات الكاميرات للمرأة الفلسطينية التي أثبتت وجودها بقوة وعززته حينما وقفت بشجاعة أمام السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة رافعة للعلم الفلسطيني في مواجهة قناصة الإحتلال وقواته دون أدني خوف أو رهبة.





ولم يقتصر دور المرأة في المسيرات على إسعاف ومداواة الجرحي وتقديم المساعدة بكافة أشكالها بل كانت في الصفوف الأولى للمسيرات حتى ارتقي منهن العديد أشهرهن المسعفة رزان النجار التي أشعلت مواقع التواصل لحظة استشهادها وظلت كلماتها التي سجلتها قبيل رحيلها أروع مثال قد يُضرب على شجاعة وبسالة المرأة الفلسطينية.



