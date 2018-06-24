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منوعات

فضيحة في شركة طيران إسرائيلية بسبب يهود متشددين

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:38 م
صدى البلد
محمد طاهر
تواجه شركة طيران العال الإسرائيلية فضيحة تمييز جديدة، بعد نقلها راكبتين تحت ضغط من مسافرين يهود متشددين رفضوا الجلوس إلى جوارهما.

وجرت الواقعة خلال رحلة طيران من نيويورك إلى تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي، وف ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت العال في بيان صدر الأحد، إن التمييز ضد الركاب "محظور"، وإنها تقوم بكل ما في وسعها لخدمة "نطاق واسع من المسافرين والشعوب".

في 2016 أقيمت دعوى مشابهة ضد شركة الطيران من راكبة. وحكمت المحكمة العليا بأن الطلب من الراكبة تغيير مقعدها بناء على جنسيتها هو شكل من أشكال التمييز.

واتهم مركز العمل الديني، وهي مجموعة تقدمية أقامت دعوى العام الماضي، شركة الطيران بالإخلال بالتزاماتها.

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