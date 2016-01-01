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منوعات

شاهد..أول موبايل بـ ايرباج

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
كريم جمال
لطالما عانى الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية لسنوات من إصلاح هواتفهم والبحث عن قطع غيار، بسبب سقوطه وتحطم أجزاء منه أو الشاشة كما يحدث غالبًا، ومن هنا كانت الفكرة لأول موبايل بـ"ايرباج".

ابتكر "فيليب فرينزيل" الطالب بكلية الهندسة بجامعة "آلين" الألمانية فى مسابقة تصميم وطنية، أداة جديدة لحماية الهواتف الذكية من التحطم عند سقوطها مبنية على نفس فكرة "الإير باج" أو الوسادة الهوائية فى السيارات.

ليصبح هذا الغطاء وسيلة الحماية الأفضل لأى هاتف ذكي باهظ الثمن حول العالم، حيث تعمل التقنية أوتوماتيكيًا بمجرد انزلاقه من يد مالكه وسقوطه على الأرض.

يذكر أنه تم اختيار اختراع "فيليب" من قبل "الجمعية الألمانية لهندسة ميكاترونيات"، وسجل فيليب براءة اختراع لتصميمه، ومن المنتظر البدء فى خط إنتاج لتوفير "الجراب" لمعظم الهواتف الذكية.

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