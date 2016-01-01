83 مليار سيجارة يستهلكها المصريون سنويا

يستهلك المصريون نحوالي 83 مليار سيجارة سنويا، بارتفاع حوالي خمس مرات ما بين عامي 2014 و2017.



ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن محمد هارون رئيس شركة الشرقية للدخان أكد أن 83 مليار سيجارة يستهلكها المصريون بزيادة كبيرة خلال السنوات الماضية.



وأكد هاورن أن شركته ستفرض زيادة قدرها 1.5 إلى 3 جنيهات مصرية ، أو ما بين 8 و 17 سنتا ، لكل علبة من الدخان.







