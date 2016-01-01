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مرأة

4 طرق للتخلص من النمش نهائيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:23 ص
النمش
النمش
ريهام قدري
يقول الدكتور محسن النادي المعالج بالطب البديل أن "النمش" عبارة مجموعة بقع سطحية مستديرة، وذات لون بني تظهر على الجلد، والنمش من العلامات التي تبين على حدوث تلف في الجلد، ومن أسباب ظهور النمش هي في الغالب وراثية، أو حدوث خلل في أحد الهرمونات، والتعرض المباشر والدائم لأشعة الشمس، ظهور النمش على الوجه قد يسبب إنزعاج وسوء مظهر لبعض الأشخاص.

وأشار "النادي" أنه يوجد علاجات تجميلية لإزالة ظهور النمش، لكنها مكلفة جدًا، لذلك يمكنك التخلص من النمش وبسهولة، من خلال العديد والكثير من العلاجات الطبيعية ، والتي يمكن تحضيرها في البيت، وبكلفة قليلة .

وبعض الخلطات والوصفات لإزالة "النمش"، هي عصير الليمون، لأنه من المواد الفعالة جدًا لعلاج النمش وكافة البقع الداكنة في الوجه، وله خصائص عديدة التي تعمل على تفتيح البشرة ، ويساعد على تبييض البقع البنية على البشرة.

الوصفة الأولى
يتم وضع عصير الليمون على الجلد ، ويتم التدليك بهدوء ولطف على البشرة ، ويترك عصير الليمون على الوجه لمدة لاتزيد عن 10 دقائق ، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ ، أو يتم عن طريق أخذ قشور الليمون ، ووضع عليها القليل من السكر ، ويتم فرك الوجه بها ، ثم غسل الوجه، باللبن الذي يحتوي على حامض اللبنيك ، فهو يساعد على إزالة النمش من الوجه، كما أن اللبن مفيد للبشرة الحساسة.

الوصفة الثانية
يتم وضع القليل من اللبن على الوجه، ويترك إلى أن يجف ، ومن ثم تقشيره بلطف، ويغسل الوجه بالماء الدافئ، كما أن العسل هو علاج ممتاز للنمش، لإحتوائه على الإنزيمات التي تعمل على تخفيف الوجه من التصبغات الجلدية، وكونه مرطب طبيعي.

الوصفة الثالثة
عن طريق تسخين القليل من العسل في ماء بكمية مناسبة، يوضع على الوجه ويترك لبضع دقائق، ومن ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ومن الممكن خلط العسل مع اللبن، ووضعه على الوجه، ولمدة لاتزيد عن 30 دقيقة لإزالة النمش، كما أن البصل يستخدم لإزالة النمش لإحتوائه على الكبريت الذي يعمل على تقشير البشرة.

الطريقة الرابعة
يقطع البصل إلى شرائح ، ويتم فرك الوجه به، ويستخدم مرتين يوميًا.

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