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كارثة.. احذرى البيض الصيني منتشر فى الأسواق يسبب تلف المخ والتسمم الغذائى

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
انتشرت مجددا على مواقع التواصل الاجتماعى بعض المخاوف من ظهور البيض الصينى فى الأسواق، وصعوبة التفريق بين النوعين الأصلى والمغشوش، خاصة وأن النوع المغشوش تأثيره مدمر على الصحة.

ويعد البيض الصينى بديلا لبيض الدجاج ولا يمكن بمجرد النظر التفرقة بين البيض الصينى والبيض الطبيعى لوجود شبه كبير بينهما، خاصة وأن البيض الصينى يتكون من عدة مركبات موجودة في البيض الطبيعي، ومن حيث المظهر من الصعب التفرقة بين نوعين البيض، أما عن مكونات البيض الصينى فهى الصوديوم والنشا وطحالب بنية ولون أصفر وجبس.

ويسبب هذا البيض أضرارا بالمخ والكبد والأعصاب، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والأنيميا.

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