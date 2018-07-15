سنوات تبتلع سابقتها والأم حريصة كل الحرص على دوام هذه العادة وتنهر من يخالفها وتنهى اللقاءات وتبدأها بنفس الجملة وهى: "قبل ما العقد ينفرط"، ولم تكن صديقتى تستوعب ما تقوله أمها، ولكنها كانت تشعر بغصة فى حلق أمها عندما تقول هذه الجملة.





وفى يوم رن الهاتف وجرت صديقتى وتلقت المكالمة التى جعلتها تصرخ وتنادى على أمها بحزن وهلع لتأخذ منها الهاتف وتبكى وتردد: "حبة من حبات العقد انفرطت"، وتتحول بعدها حياة أسرة صديقتى إلى حزن وخوف، فقد أدركت صديقتى حينما بلغت بوفاة خالتها معنى انفراط حبات العقد، وأصبحت ترقب أمها فى كل لحظة وتشاهد ما طرأ عليها من كسرة نفس ومن ألم تحاول أن تخفيه ولكن دموعها تفضحها وتنساب دوما.





ويبدو أن حبة العقد المنفرطة أبت أن تذهب إلى مستقرها الأخير وحيدة، فتبعها أخوها وأختها فى حادثة مروعة، ولم يترك القدر من أسرة أمها سوى هذه الأم التى صارت كقطعة الثلج صامتة ولكن دموعها تنساب كالشلال المنساب من مكان علىٍ، عبثا حاول أبوها أن يمسح عنها دمعها ويختزل حزنها وكل أفراد الأسرة فشلوا فى أن يعيدوا لهذه المكلومة حياتها ونفسها، فقد ابتلعها الحزن وأكلها الفقد.

ولكنها كانت تفسح لصديقتى مساحة تقص عليها ما بداخلها وتشرح لها أن العمر له منحنيات وأكثرها ألما هو منحنى الفقد الذى يبدأ فى الغالب بعد سن الأربعين، فبعد هذه المرحلة تصبح علاقتك بأهلك علاقة فقد إن لم يكن عاجلا فهو آجل، وكانت عندما تقول لصديقتى ذلك كانت تنتحب وتقول: "كنت أطلب من ربى بحكم أننى كبيرتهم أن أكون أول الراحلين، ولكن لم يستجب ربى وانتزع منى عقدى كله وتركنى بلا زينة ولا حلى.







وتقول لى صديقتى إنها كانت تسعى لأن تهون على أمها آلام الفقد ولكنها لم تنجح أبدا، وجاء اليوم الذى يكتمل فيه انفراط حبات العقد وجذبتها أمها إليها وأوصتها بأن تحرص على جمع إخوتها وحبهم والتغاضى عن أخطائهم، لأن منحنى الفقد عندما يبدأ فى الظهور فى حياتك لن يترك لكِ سوى الندم على أنكِ لم تشبعى من ذويكِ، وأغلقت عينيها وأسلمت روحها إلى بارئها، ومنذ ذلك اليوم وصديقتى تنفذ وصية أمها حرفا حرفا وتوزع وقتها واهتمامها بل وحياتها كلها على تجميع إخوتها وحل مشاكلهم والتفريج عنهم فى مآسيهم.

كانت فى صغرها تسمع أمها تقول لإخوتها عندما يتجمعون فى بيت العيلة بعد غياب الأب والأم، كانت تقول لهم: "لازم نحرص على اللمة ديه ولو مرة كل شهر عشان من هنا وجاى العقد هينفرط"، وبما أن أمها كانت كبيرة الأسرة وهى التى تحرص على أن تجمع إخوتها وتشاركهم أفراحهم ويشركونها فى كل صغيرة وكبيرة بعد وفاة الأب والأم، فقد كانت بمثابة رمانة ميزان هذه العائلة.صديقتى هذه لم تكن مجرد ابنة بارة بأهلها، بل كانت مركب حزن دائم دائمة الخوف من الفقد والقلق من أن تكون كأمها آخر الراحلين، وكانت دوما تدعو أن يبدأ منحنى الفقد بها حتى لا تكرر مأساة أمها، ولكن حدث ما لم تضعه فى حسبانها وما لم تتخيله ولو للحظة، ففى لمح البصر وفجأة فقدت ابنها البكر بهبوط حاد فى الدورة الدموية وانتزع منها الموت أقرب أبنائها إليها وأكثرهم عطفا وتعلقا وحبا لها، مات شابا لم يناهز العشرين من عمره.وعندما علمت بوفاته وقد كان مسافرا فى مدينة أخرى للمشاركة فى إحدى البطولات التى كان يعشقها، لم تصدق ولم ترض وكذبت كل من قالوا لها إن بكرها غادر الدنيا ليلحق بكل من سبقوه إلى دار الحق، وجرت إلى أمها ووقفت أمام قبرها وظلت تطرقه بيديها وتقول لها: "لماذا لم تحذرينى من أقسى درجات المنحنى وهى فقد الابن؟ لماذا لم تحصنينى وتعلمينى كيف أتحمل فقد فلذة كبدى؟ أجزعتِ يا أمى من فقد أبويكِ وإخوتك؟ ولم تجربى فقد جزء منكِ، كنتِ تعدين معه وتستعدين لأيام جميلة يتخرج فيها ويتزوج وينجب، أمى عشتِ عمرك توصينى بأن أشبع من إخوتى، فلماذا لم تعرجى يمينا وتوصينى بأن أشبع من عمرى كله؟ أمى لقد ظلمتينى عندما حدثتينى عن أن الفقد هو فقد الأبوين والإخوة ولم تتحدثى عن أقسى فقد.