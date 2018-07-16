مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منها.. فيديو

بمجرد نزولك إلى محطة الطالبية بفيصل تجد مقهي شعبي مستقرة وسط عدد من المقاهي الشعبية التي اعتاد أهل المنطقة الجلوس عليها ، وقد علق صاحبها لافتة توسطت الواجهة مكتوبا عليها "الشيشة ممنوعة نهائيا من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منها ، فى أغرب لافتة قد تجدها على واجهة "قهوة بلدي" ترفض دخول الشيشة وقد تسمح لك بإشعال سيجارة مع فنجان القهوة.



وعن سبب منع قهوة الشعب للشيشة قال أحمد، نجل صاحب المقهى، إننا منعنا الشيشة بالمقهى منذ شهر رمضان الماضي ، وذلك بعد أن اتجه العديد من الطلاب صغيري السن لاستخدامها في الفترة الأخيرة بكثرة ، مشيرا إلى أن والدة قرر عدم تحمل أثم هذا التدخين على صحة الأطفال والكبار وحتى وإن أثر على دخل المقهى".



وأضاف أن عدم تقديم الشيشة في المقهى يرجع لكونها "حرام شرعًا" بعد قرار الأزهر وتحريمه لها، على الرغم من أن القهوة كانت تأتى بإنتاج أكثر من الآن، ولكنه فضل طريق الله، على حد قوله.



وأوضح أن الزبائن تقبلت منع الشيشة في المقهي بعد فترة وأصبح للمقهى زبون جديد لشعوره بالراحة داخل مقهى لا يشم فيه رائحة الشيشة الكريهة، لافتا إلى أن "بعض أهالي المنطقة قدموا لوالدي الشكر لما قام به متمنيا ان يستمر علي قرارة لتوقف الشيشة بجميع المقاهي".