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تصميمات أنيقة من ملابس محجبات 2018 .. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد يحتاج الصيف إلى ملابس أنيقة وخفيفة، وقد تبحث المحجبات عن أرقى الملابس المناسبة، ونعرض أرقى ملابس محجبات 2018، والتي تتنوع بموديلاتها وتصاميمها وألوانها لترضي كافة الأذواق ولتحافظ في الوقت نفسه على أرقى الاطلالات وافخمها.

وتعتمد تصميمات ملابس المحجبات علي ان تكون واسعة ومحتشمة مناسبة للحجاب، وكانت الموضة في 2018 بسيطة من الجيبات الطويلة علي بلوزة أو قميص خفيف قطني مع حزام وحجاب مناسب.

وتعرض الصور طرق تنسيق الجيبة مع البلوزة المناسبة في الصيف، بالألوان المختلفة المناسبة لخروج بالنهارا والليل.
تصميمات أنيقة من ملابس محجبات 2018 .. صور
تصميمات أنيقة من ملابس محجبات 2018 .. صور
تصميمات أنيقة من ملابس محجبات 2018 .. صور
تصميمات أنيقة من ملابس محجبات 2018 .. صور
تصميمات أنيقة من ملابس محجبات 2018 .. صور
تصميمات أنيقة من ملابس محجبات 2018 .. صور

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