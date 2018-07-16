شاهد .. مودريتش نجم منتخب كرواتيا يرعى الأغنام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يظهر "لوكا مودرتش" قائد المنتخب الكرواتي ونجم ريال مدريد الإسبانى، وهو يرعى الأغنام مع والده فى عام 1990.



كان "مودريتش" يبلغ وقتها من العمر 5 أعوام فقط، بينما صوره شخص يدعي "بافل بالینوفیتش"، وكان الفيديو عن حياة الذئاب في جبل "فیلیبیت" خلال الفترة مابين عامي 1989 و1990.



يذكر أن "مودريتش" قاد منتخب بلاده للوصول للمباراة النهائية في مونديال روسیا، والتى انتهت بفوز الفريقي الفرنسي بنتيجة 4-2، بينما توج "لوكا" بلقب أفضل لاعب فى كأس العالم.



