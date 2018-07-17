قمة "هلسنكي" .. وربيع "الانحطاط" العربي

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم الى هلسنكي والقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووسط توقعات بأن تكون سايكس بيكو جديد على منطقة الشرق الأوسط نظرا لأن الملف السوري والإيراني سيكون على رأس المحادثات بين القطبين وحسب توقعات مستشار ترامب السابق لشؤون الشرق الأوسط الدكتور وليد فارس الذي قال أن إيران وسوريا ستكونان على رأس المحادثات بين بوتين وترامب وأن الحرب في سوريا وتصرفات إيران وتدخلاتها في المنطقة وإصرارها على إشعال نار الفتنة في منطقة الشرق الأوسط سواء في اليمن أو سوريا ومن قبلهما العراق وإزعاجها المستمر لجيرانها من دول الخليج ونظرا لما لدى روسيا من تأثير كبير على إيران والرئيس السوري بشار الأسد سيسعى ترامب للحصول على ضمان خروج القوات الإيرانية من سوريا مقابل إستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لنفوذها على الجماعات المسلحة التي تدعمها داخل سوريا ..





في هذه الأثناء أطلت علينا صحيفة النيويورك تايمز بعدد خاص تم تكريسه بالكامل لموضوع واحد على كل صفحات العدد يؤكد للجميع وبوضوح ما حذرنا منه مرارا وتكرارا من أن الربيع العربي المزعوم ما هو إلا مؤامرة لتفتيت المنطقة والدول العربية الكبرى بداية من العراق ومرورا بسوريا ومنها لليمن ومن قبلها ليبيا ونجانا الله وحفظ مصر بفضل شعبها وجيشها المهم أنه قد شهد شاهد من أهلها.





وأصدرت صحيفة نيويورك تايمز عددًا خاصًا تم تخصيصه بالكامل لموضوع واحد على جميع صفحات العدد وهو ما يحدث لاول مرة في تاريخ هذه الصحيفة العريقة التي تعتبر أبرز الصحف الأمريكية تعترف فيه بأن الكارثة التي حلت بالعالم العربي خلال 13 عامًا ، ابتداءً من عدوان أميركا وبريطانيا على العراق واحتلاله في عام 2003 ذلك العدوان والاحتلال الأميركي لم يدمر نظام البعث العراقي فقط ، بل دمر الدولة العراقية ، وخلق الظروف الملائمة لولادة تنظيم داعش وأمثالها من المنظمات الإرهابية ، وقضى على العالم العربي وحوّله إلى منطقة ملتهبة ، ومصدر لأزمة لاجئين عالمية كما أعطى إشارة الانطلاق لعصر الإرهاب الذي يضرب العالم اليوم ويقض مضاجع البشرية وها هو يقدم موقع عالمي محترم وأشهر جريدة أمريكية تعترف بالأرقام الموثقة للخسائر البشرية والمالية التي سببها العدوان الأميركي على العراق بحجة كاذبة ، فقد قتل من العراقيين مليون و455 ألفًا و590 شخصًا، ومن العسكريين الأميركيين 4801 جندي وضابط ، ومن حلفاء العدوان الآخرين 3487 عسكريًا ، ويضيف الموقع إن الكلفة المالية للحرب على الغالب والمغلوب بلغت تريليون و705 مليارات و856 مليون دولار.





وبالتالي يا سادة ياكرام فإن الربيع العربي يعتبر واحد من النتائج الثانوية والهزات الارتدادية للكارثة وتقدر مصادر دولية أن خسائر الوطن العربي بلغت 830 مليار دولار ، هذا فضلًا عن الدمار الحاصل في ليبيا واليمن والعراق وسوريا.





نعم هناك مرحلة من التاريخ العربي وصفت بعصر الانحطاط ولكن الانحطاط الذي يشهده الوطن العربي اليوم غير مسبوق في التاريخ ، خاصة وأنه يحدث في عصر تحرز فيه الشعوب مزيدًا من التقدم والارتقاء.





صحيفة نيويورك تايمز لم تؤجل الإصدار بحجة أن عملية تدمير الوطن العربي ما زالت مستمرة ، وربما تصدر عددًا آخر بعد 13 عامًا آخر من نكبة الوطن العربي. للأسف الشديد فإن العرب يحاربون العرب في اليمن ويدمرون البلاد ، والعرب يحاربون العرب في سوريا ويدمرون سوريا ، والعرب يحاربون العرب في ليبيا ويدمرون ليبيا ، والعرب يحاربون العرب في العراق ويدمرون العراق. ومع أن الإرهابيين يشنون حربهم على الإنسانية باسم الإسلام فإن 70% من ضحاياهم مسلمون.



