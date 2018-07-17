شاهد.. رد فعل بوتين بعد اتهام مذيع أمريكي له بابتزاز ترامب

وجه مذيع الأخبار بقناة "فوكس نيوز" كريس والاس، الاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحاول تسليمه إليه عبر مجموعة من الأوراق، لكن بوتين كان يضحك فقط ورفض استلام الورق ولوح بيده نحو طاولة وضع عليها المذيع الأعمال الورقية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شكك بوتين خلال لقائه مع مذيع القناة الأمريكية في اتهام وزارة العدل لـ 12 مواطنا روسيا متهمين، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية كجزء من تحقيق خاص لروبرت مولر.



وفي خلال 35 دقيقة من الحوار التليفزيوني الساخن، نفى الرئيس الروسي ممارسة أي أدوات ابتزاز على عائلة ترامب ونفى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقاطع والاس الزعيم الروسي وضغط عليه مرارًا وتكرارًا في محاولة للحصول على إجابة قصيرة ومباشرة منه.



