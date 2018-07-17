ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. رد فعل بوتين بعد اتهام مذيع أمريكي له بابتزاز ترامب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
أحمد شريف
وجه مذيع الأخبار بقناة "فوكس نيوز" كريس والاس، الاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحاول تسليمه إليه عبر مجموعة من الأوراق، لكن بوتين كان يضحك فقط ورفض استلام الورق ولوح بيده نحو طاولة وضع عليها المذيع الأعمال الورقية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شكك بوتين خلال لقائه مع مذيع القناة الأمريكية في اتهام وزارة العدل لـ 12 مواطنا روسيا متهمين، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية كجزء من تحقيق خاص لروبرت مولر.

وفي خلال 35 دقيقة من الحوار التليفزيوني الساخن، نفى الرئيس الروسي ممارسة أي أدوات ابتزاز على عائلة ترامب ونفى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقاطع والاس الزعيم الروسي وضغط عليه مرارًا وتكرارًا في محاولة للحصول على إجابة قصيرة ومباشرة منه.

شاهد.. رد فعل بوتين بعد اتهام مذيع أمريكي له بابتزاز ترامب
شاهد.. رد فعل بوتين بعد اتهام مذيع أمريكي له بابتزاز ترامب
شاهد.. رد فعل بوتين بعد اتهام مذيع أمريكي له بابتزاز ترامب

ترشيحاتنا

Demi Moore تسخر من زوجها السابق بروس ويليس

سموحة يكثف مفاوضاته لخطف عماد متعب قبل الجونة والإسماعيلى

مصدر باتحاد الكرة: حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب بشرط واحد

شوبير: الفنكوش كلمة السر في اختيار خليفة كوبر.. فيديو

تحدي كريستيانو رونالدو والراحلين عن برشلونة يتصدران صحف إسبانيا

طارق يحيى يكشف تفاصيل انتقال عبد السلام للزمالك

ريجيم الشاي الأخضر لفقدان 4 كيلو في الأسبوع

النقد الدولي: سياسة المركزي المصري تجعل الاقتصاد أكثر صلابة

فيديو جراف ..الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة وشمال الصعيد

بعد 30 عاما.. سقوط قاتل ومغتصب الطفلة أبريل April Tinsley

بيراميدز يواجه أودينزي الإيطالي وريال بيتيس الإسباني وديا

غدا.. بدء حجز شقق بالعاصمة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه إلكترونيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

فيديو

شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات
الري: 6.5 مليار جنيه تكلفة مشروع قناطر أسيوط.. فيديو
الرى: مشروع قناطر أسيوط الجديدة يخدم 5 محافظات.. فيديو
المرور: كثافات أعلى الدائري وعلى طريق السويس.. فيديو
المترو: وقف السائق صاحب واقعة طفل الكابينة وإحالته للتحقيق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟