طريقة تحضير الغريبة الملونة الناعمة في المنزل

تريدين تحضير الغريبة بطرق مختلفة، ويمكن أن تقومي بإعدادها بالطريقة التقليدية أو يمكن أن تعديها بشكل غير تقليدي، وقد تشعري بالغرابة من شكل هذه الغريبة، حيث إن لها ألوان متتعدة كالوان الريمبو، ويمكن إعداده بطريقة بسيطة، لذا قامت الشيف سالي فؤاد في برنامجها سفرة سالي بعمل طريقة تحضير الغريبة الملونة والناعمة.



وإليكم الوصفة كاملة..



مقادير الغريبة الملونة:



400 جرام دقيق

200 جرام سمنة

50 جرام سكر بودرة منخول

الوان طعام جل



طريقة تحضير الغريبة الملونة:



تخلط السمنة مع السكر جيدا، ويراعى ان يكون السكر البودرة منخول.

ثم يضاف الدقيق ويعجن حتى تلم العجينة فقط.

يقسم الخليط ويلون بألوان الجل حسب الرغبة.

تكور باليد وترص على صينية مبطنة بورق الزبدة.

يمكن عمل كرات صغيرة من كل لون ، وتلف باليد ليصبح شكلها ملون و متداخل مع بعض ، كما هو موضح الصورة .

تدخل الفرن على درجة حرارة هادية 140 درجة ، ويراعى ألا تأخذ أي لون من تحت ، يكتمل النضج حين تفقد لمعتها و نهز الصينية وتتحرك الغريبة ، او نحركها بأي اداة وتتحرك معنا.



معلومات هامة لضمان نجاح وصف الغريبة الملونة:



1- يراعى التجربة في قطعتين غريبة اولا بالفرن.

2- يراعى عدم لمس الغريبة وهي مازالت ساخنة ، ولكن تترك لتبرد تماما ثم تخرج من الصينية.

3- يراعى الشغل بالجرامات للحصول على وصفة ناعمة ومظبوطة.

4- يراعى ان تكون سمنة بلدي أصلي .

5- يراعى استخدام الدقيق الابيض الفاخر وليس دقيق جميع الاغراض.

6- الإلتزام بقدر معين من السمنة حتى لا تفترش في الفرن.

7- كلما زودنا من السكر البودرة ، سيقلل من نعومة الغريبة.

8- يمكن تقليل مقدار السكر البودرة للحصول على نعومة اكثر للغريبة



الوقت المحدد لعمل الغريبة الناعمة:



ويراعى ألا تطول في الفرن حتى لا تنشف وتفقد نعومتها، حيث انها تاخد حوالي 5 ل 8 دقائق حسب كل فرن و حسب مقاس الغريبة.



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