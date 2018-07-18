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منوعات

شاهد.. مزارع يعثر على حفريتين تعودان إلى 8 ملايين سنة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:44 ص
صدى البلد
وكالات
اكتشف مزارع تركي بالصدفة حفريتين يعود عمرهما إلى نحو 8 ملايين سنة، في بلدة تتبع مدينة يوزجات بوسط تركيا.

وبحسب "سبوتنك"، قال مدير متحف مدينة يوزغات حسن شينيورت، أن المزارع عثر على الحفريتين، اللتان يعتقد أنهما جزء من عظام فك ماموث من أجداد الفيلة، أثناء عمله في مزرعته ببلدة شفاعتلي التابعة لمدينة يوزجات.

وأضاف أن المزارع قام بتسليمها إلى إدارة المتحف، وبدأت الأبحاث العلمية عليها، وذكر يوزجات أن "مثل هذه الحفريات تجلب كثيرا من الزوار، وأنهم يعملون على تطوير الأبحاث المتعلقة بعظام الماموث أو الفيلة في بلدة شفاعاتلي".

​وأشار إلى أنه سبق العثور على حفريات مختلفة في حدود المدينة، "ولكن الحفرية الخاصة بالماموث هي الأولى من نوعها".

​وأوضح أن "مدينة يوزجات مليئة بالحفريات، وبدأت الأبحاث العلمية عليها منذ 3 سنوات، والأستاذ جيم أركمان من جامعة آهي أفران يتابع أبحاثه على حفريات الحيوانات اللافقرية، ويعد ذلك تطورا جديدا بالنسبة لمدينتنا يوزجات، إذ أننا لم نعثر من قبل على بقايا فيل أو ماموث بهذا الحجم".

شاهد.. مزارع يعثر على حفريتين تعودان إلى 8 ملايين سنة
شاهد.. مزارع يعثر على حفريتين تعودان إلى 8 ملايين سنة

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