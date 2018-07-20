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مرأة

لوجه جميل ومشرق.. أسرع خمس ماسكات طبيعية لا تحتاج سوى دقائق

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:48 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
لكي تتمتعي بوجه جميل ومشرق، نقدم لكي أسرع خمس ماسكات طبيعية من السهل أن تحضريها في منزلك وتكون بنفس فعالية كريمات البشرة، وفقًا لما نشره موقع "health tibs".

1. قناع الوجه الموز

المقادير:
1/2 موزة
1 ملعقة طعام عصير برتقال
1 ملعقة كبيرة عسل

طريقة التحضير:
1. اهرسي الموزة.
2. امزجي معها عصير البرتقال والعسل.
3. ضعيه على وجهك.
4. اتركيه لمدة 15 دقيقة، وبعدها اشطفيه باستخدام الماء الفاتر.

2. قناع السكر :
يساعد السكر البني على إزالة الجلد الميت ، زيت جوز الهند مع الرطوبة. سيؤدي الجمع بين المكونين إلى وجة مشرق .

اتجاهات:
1. استخدام أجزاء متساوية من السكر البني وزيت جوز الهند لتشكيل خليط فرك للوجه .
2. ضعيه على وجهك باستخدام حركات دائرية رقيقة.
3. اتركه لبضع دقائق.
4. اغسلها بالماء الدافئ.

3. قناع العسل بالحمضيات :
هذا القناع ذو اللون البرتقالي والعسل هو حل سريع لإضفاء لمسة جمالية صحية على وجهك.
3 ملعقة طعام عصير برتقال
1/2 كوب عسل

اتجاهات:
1. مزيج 3 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال ونصف كوب من العسل.
2. تطبيق على وجهك.
3. اتركه لمدة 30 دقيقة.
4. شطف باستخدام الماء الفاتر ، ثم استخدام الماء البارد.
5. رطب

4. قناع الوجة الخردل :

الخردل الأصفر الخفيف

طريقة الاستعمال :
1. ضعي على وجهك الخردل الأصفر المعتدل طول الليل . هذا قناع الوجه سوف يهدئ وينشط بشرتك. كما يمكنك التجربة على جزء بسيط من اليد أولا للتأكد من أنها لن تهيج.

5. قناع الشوفان :

2 ملعقة طعام عسل
1 بيض أبيض
1/3 كوب دقيق الشوفان
1/2 كوب ماء ساخن

طريقة الأستعمال
:
1. الجمع بين 1/3 كوب دقيق الشوفان و ½ كوب الماء الساخن.
2. اترك لمدة 3 دقائق.
2. إضافة 1 بياض البيض واثنين من ملاعق العسل.

ملاحظة:
قبل غسل هذا القناع ، امسح الشوفان بمنشفة ورقية حتى لا تسد الأحواض .

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