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تحرير والدة اللاعب البرازيلي تايسون من الاختطاف

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:48 م
تايسون البرازيلي
تايسون البرازيلي
محمد عبدالله
تمكنت الشرطة البرازيلية من تحرير أم مسنة من أيدي خاطفيها، وذلك بعدما أثارت الرأي العام في البرازيل كون الجريمة لا تغتفر، بالإضافة إلى كونها والدة أحد لاعبي كرة القدم البرازيلية.

وقالت الشرطة في ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البرازيل إن والدة نجم كرة القدم الشهير، تايسون، تم إنقاذها من خاطفيها.

وذكر المسؤول في الشرطة المدنية، رافائيل لوبيز، أن والدة المهاجم البرازيلي لفريق شاختار دونيتسك الأوكراني تايسون عثر عليها في منطقة ريفية بالقرب من بلدة مونتي بونيتو.

وكانت والدة تايسون "روزانجيلا فريدا" قد اختطفت عندما فتحت الباب لمجرمين جاؤوا إلى منزلها بباقة من الورود، وخطفها المهاجمون المسلحون في سيارة وفروا.

وتم اعتقال ثلاثة رجال وامرأة، وتمكن معتد آخر من الفرار، ولا تزال التحريات حول الجريمة مستمرة للإحاطة بكل ملابساتها.

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