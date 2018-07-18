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مرأة

إلى ربات المنزل.. نصائح للحفاظ على الطعام من التلف أثناء الحر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:15 م
صدى البلد
علا أحمد
تواجه الكثير من السيدات أزمة عدم القدرة على حفظ الأطعمة بصورة سليمة خلال فترة الصيف وهو ما يتسبب في تلف كميات ضخمة من الطعام، وقد يصل الأمر إلى حد خسارة مبالغ كبيرة وكذلك مجهود ضخم في إعداد الطعام.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح الفعالة التي تساعد كل سيدة في معرفة كيفية الحفاظ على الأطعمة من التلف.

احفظي الطعام من التلف بواسطة غليه:

قالت خبيرة الطهي الصحي هبة عادل، إنه يمكن الحفاظ على الطعام من التلف من خلال تعرض الطعام إلى الغليان عقب استخدام جزء منه وذلك حتي لا يتعرض باقي الطعام الموجود في الوعاء إلى التلف أو ما يعرف باسم "التعفن"، بالإضافة إلى ذلك يجب الحرص على عدم وضع الطعام من الوعاء مباشرة باستخدام ملعقة حديد عدة مرات.

وعاء محكم الغلق:

وأضافت الشيف هبة عادل، في تصريحات خاصة لـ «صدي البلد»، إن من ضمن الأمور التى تساعد في الحفاظ على الطعام من التلف هو التأكد من أن الطعام تم وضعه فى وعاء محكم الغلق حيث يتسلل إليه الرطوبة من ثم تعرضه إلى التلف، كما يساعد وضع الطعام فى الثلاجة عقب إستخدامه في القضاء على أزمة تلف الطعام.

طريقة لإعادة تدوير الطعام:

فما أكدت خبيرة الطهي، أن هناك طريقة مجربة وفعالة للحصول على ما يعرف باسم إعادة تدوير الطعام، والتى تساعد على الإستفادة من الطعام المتبقي من ليلة أمس، موضحة أن هناك الكثير من الأبناء لا يرغبون في تناول الطعام المتبقي وفى ظل غلاء الأسعار تواجه الكثير من السيدات أزمة فى إعداد طعام جديد يوميا.

الطماطم والفلفل لإعادة تدوير الطعام:

فأوضحت خبيرة الطهي الصحي، إنه يمكن إضافة الطماطم والفلفل والزيت معا في وعاء وإضافة على سبيل المثال بقايا الفراخ ووضعهما معا لحين التأكد من إضافة نكهة الطماطم والفلفل إلى الطعام.

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