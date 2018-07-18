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مرأة

سارة سلامة تشعل إنستجرام بـ لوك جديد وفستان أحمر قصير

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:18 م
صدى البلد
علا أحمد
أثارت الفنانة سارة سلامة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعدما شاركت محبيها ومتابعيها بصورة جديدة لها ظهرت من خلالها بلوك جديد ومختلف عن سابق إطلالاتها التى اعتاد متابعوها على الظهور بها، وهو ما جعلها تواجه الكثير من الآراء ما بين معارض للوك الخاص بها وبين مؤيد ومشجع لها على الإختلاف.

فظهرت سارة سلامة بلوك بشعر باللون الأسود المتوسط الطول وهو ما جعل ملامح وجهها تظهر بصورة كبيرة حيث ظهرت بصورة حادة بعض الشيء وهو الأمر الذي يعتبر جديدا كثيرا على الفنانة سارة سلامة، كما أن اللوك الخاص بها تماشي كثيرا مع الماكياج التى استخدمته والذي اختلف كثيرا على سابق عاداتها فاختارت ألوان هادئة وبسيطة ولكنها أظهرت ملامحها بوضوح وكذلك كانت موفقة في اختيار لون الكونتور الخاص ببشرتها والذي تماشي مع لون شعرها.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة كاجوال بعض الشيء حيث اختارت فستانا باللون الأحمر الضيق القصير واختارت أن ترتدي عليه جاكيت جينز مميزا للغاية وكوتشي.

سارة سلامة تشعل إنستجرام بـ لوك جديد وفستان أحمر قصير

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