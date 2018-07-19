لأصحاب الرجيم طريقة تحضير كول سلو دايت

تقدم الشيف رضوة الشربيني طريقة تحضير كول سلو دايت يساعد أصحاب الريم فى خسارة الوزن أسرع و عدم الشعور بالجوع .
المقادير :
كرنب أحمر كرنب أخضر عسل زبادي لايت مستردة ديجون زعتر ملح فلفل جزر .
طريقة التحضير :
* تضاف علبة الزبادي إلى ملعقة مستردة عادية أو ديجون أو بذر كتان
* تضاف ملعقة من العسل إلى الخليط
* تقطع ثمرة الكرنب الأحمر مع الأخضر شرائح رفيعة
* يضاف الجزر بعد بشره إلى الكرنب الألوان
* يضاف الخليط من الزبادي إلى المكونات الطازجة مع تتبيله بالملح والفلفل والزعتر
المقادير :
كرنب أحمر كرنب أخضر عسل زبادي لايت مستردة ديجون زعتر ملح فلفل جزر .
طريقة التحضير :
* تضاف علبة الزبادي إلى ملعقة مستردة عادية أو ديجون أو بذر كتان
* تضاف ملعقة من العسل إلى الخليط
* تقطع ثمرة الكرنب الأحمر مع الأخضر شرائح رفيعة
* يضاف الجزر بعد بشره إلى الكرنب الألوان
* يضاف الخليط من الزبادي إلى المكونات الطازجة مع تتبيله بالملح والفلفل والزعتر