لأصحاب الرجيم طريقة تحضير كول سلو دايت

تقدم الشيف رضوة الشربيني طريقة تحضير كول سلو دايت يساعد أصحاب الريم فى خسارة الوزن أسرع و عدم الشعور بالجوع .



المقادير :



كرنب أحمر كرنب أخضر عسل زبادي لايت مستردة ديجون زعتر ملح فلفل جزر .



طريقة التحضير :



* تضاف علبة الزبادي إلى ملعقة مستردة عادية أو ديجون أو بذر كتان



* تضاف ملعقة من العسل إلى الخليط



* تقطع ثمرة الكرنب الأحمر مع الأخضر شرائح رفيعة



* يضاف الجزر بعد بشره إلى الكرنب الألوان



* يضاف الخليط من الزبادي إلى المكونات الطازجة مع تتبيله بالملح والفلفل والزعتر