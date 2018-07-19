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مرأة

لأصحاب الرجيم طريقة تحضير كول سلو دايت

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:35 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف رضوة الشربيني طريقة تحضير كول سلو دايت يساعد أصحاب الريم فى خسارة الوزن أسرع و عدم الشعور بالجوع .

المقادير :

كرنب أحمر كرنب أخضر عسل زبادي لايت مستردة ديجون زعتر ملح فلفل جزر .

طريقة التحضير :

* تضاف علبة الزبادي إلى ملعقة مستردة عادية أو ديجون أو بذر كتان

* تضاف ملعقة من العسل إلى الخليط

* تقطع ثمرة الكرنب الأحمر مع الأخضر شرائح رفيعة

* يضاف الجزر بعد بشره إلى الكرنب الألوان

* يضاف الخليط من الزبادي إلى المكونات الطازجة مع تتبيله بالملح والفلفل والزعتر

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