وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم

تقدم الشيف رضوى الشربيني طريقة تحضير تفاح بالشوفان لأصحاب الرجيم فأحيانا يشعرون بالملل من وجبات الرجيم لذلك عليهم التجديد و التنوع فى الوجبات للاستمرار وقت أطول فى الرجيم .



المقادير :



خل تفاح تفاح 3 ملعقة صغيرة سكر بني 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة صغيرة قرفة شوفان .



طريقة التحضير :



* في إناء للخلط، نضع الشوفان مع ملعقة زيت الزيتون والقرفة والفانيليا.



* توضع التفاحة المحشية في الإناء ثم تدخل الفرن في درجة حرارة 200 وتستمر لمدة 40 دقيقة. ​



* في إناء بايركس يضاف نصف كوب من المياة على ملعقتين من خل التفاح.