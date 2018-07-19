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مرأة

وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:17 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف رضوى الشربيني طريقة تحضير تفاح بالشوفان لأصحاب الرجيم فأحيانا يشعرون بالملل من وجبات الرجيم لذلك عليهم التجديد و التنوع فى الوجبات للاستمرار وقت أطول فى الرجيم .

المقادير :

خل تفاح تفاح 3 ملعقة صغيرة سكر بني 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة صغيرة قرفة شوفان .

طريقة التحضير :

* في إناء للخلط، نضع الشوفان مع ملعقة زيت الزيتون والقرفة والفانيليا.

* توضع التفاحة المحشية في الإناء ثم تدخل الفرن في درجة حرارة 200 وتستمر لمدة 40 دقيقة. ​

* في إناء بايركس يضاف نصف كوب من المياة على ملعقتين من خل التفاح.

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