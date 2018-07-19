تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لا تستوعب المساحات الصغيرة فى المطبخ الأشياء التى تستخدمها ربات المنزل، وكذلك المأكولات التي تقوم كثير من السيدات بتخزينها، وهو ما يتسبب في حدوث أزمة كبيرة لدى ربات المنزل، وتغفل معظمهن أن هناك حلولا سحرية للقضاء على تلك المعاناة.



ذكر موقع "STYLEMOTAVATION"، أن هناك مجموعة من الديكورات والتصاميم الخاصة بالمطابخ تساعد فى توفير مساحة معقولة لربات المنزل لتخزين كافة الأشياء في المطبخ ذات المساحة الصغيرة، والتى يأتى على رأسها زيادة الأدراج في المطبخ الأمر الذي يساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساحة فى المطبخ.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن الحرص على استخدام الألوان الفاتحة في المطبخ يساعد على منح العين إحساس بالراحة وكبر المساحة، لذا يفضل اختيارها والابتعاد نهائيا عن الألوان الداكنة.



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