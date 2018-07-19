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منوعات

نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:07 م
صدى البلد
كريم جمال
طرحت شركة "نوكيا" الفنلندية رسميًا فى المتاجر اليوم أحدث هواتفها NOKIA X6، الشبيه الأقرب لهاتف iphone X، ولكنها غيرت اسمه عالميًا إلى "Nokia 6.1 Plus"، ومن المنتظر أن يتسلم حاجزو الهاتف من المتاجر الرسمية للشركة نسخهم يوم 27 يوليو الحالي.

نشرت شركة "HMD" مالكة الحقوق في نشر منتجات علامة "نوكيا" الفنلندية العريقة حول العالم، الإعلان الرسمي الجديد للهاتف، والذى يأتى ضمن الهواتف المتوسـطة عالية المواصفات، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، والذى ظهر للمرة الأولى فى الأسواق التايوانية، ومن ثم الصينية وباقي أسواق العالم.

يمتلك الهاتف شاشة قياسها 5.8 بوصة بدقة Full HD مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3 بحواف منحنية من الجانبين لتوفير زوايا رؤية أفضل وحماية ضد الصدمات والخدوش، بالإضافة لـ"الحز" الشهير الخاص بآيفون X فى أعلى الشاشة.

وزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 630 عشارى النواة بقوة 1.8 جيجاهرتز ، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي من سعتين هما 4،6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعتي 32، و 64 جيجابايت يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، كما يحمل الهاتف مستشعرا لبصمات الأصابع فى الخلف، بدون زر Home على الجهة الأمامية كما فى الإصدار الأول.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل وأخري 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.0 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.



يعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد 8.1 "Android One" الجديد، كما يدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، بالإضافة لخاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0، ويعمل بكابل من نوع Type-C 1.0.

يحتوى الهاتف على بطارية معقولة سعة 3060 أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان الأسود والأزرق والأبيض، ويعمل أيضًا بخاصية التعرف على الوجه، كما يبلغ سعر الهاتف 292 دولارا أمريكيا ما يعادل مبلغ 5200 جنيه مصري.

فى النهاية يمكننا القول إن الهاتف الجديد هو التطور الطبيعي لشقيقه الأكبر نوكيا 6، ولكن مع بعض التحسينات فى الشكل، خاصةً مع الشاشة التى تشبه شاشة آيفون X، حيث تحولت معظم الشركات لإنتاج هواتف مشابهة تمامًا لنفس شاشاته.
نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور
نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور
نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور
نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور
نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور
نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور
نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور
نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور

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