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مرأة

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:23 م
صدى البلد
علا أحمد
شاركت الفنانة ياسمين صبري، محبيها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة كاجول مميزة وجذابة للغاية حيث ارتدت تيشيرت باللون باللون الأسود ونسقته مع قميص باللون الأكسديه المميز المفتوح من منطقة الصدر.

ونالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب الكثير من محبيها، حيث إعتبرها البعض إطلالة هادئة وناعمة ولكن إعترض البعض على إطلالتها معتبرينها مثيرة بعض الشيء، وعلى جانب آخر نال الماكياج الخاص بها إعجاب الكثير من محبيها كونها اختارت ألوانا صاخبة متماشية كثيرا مع ملابسها بالإضافة إلى استخدامها للون البرونزى على بشرتها وهو ما أعطاها لمعة قوية.

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ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور
ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

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