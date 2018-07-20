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مرأة

البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:31 م
البلوزات المقلمة
البلوزات المقلمة
آية التيجي
تعد البلوزات المقلمة من الاستايلات الجميلة التي يمكن أن ترتديها في فصل الصيف، حيث إنك تجديها بأكثر من درجة للون، وبأكثر من شكل وبأكثر من لون، حيث إنها تتمتع بألوان مبهجة وتعطي إطلالة أنيقة وجذابة، لذا عليك تجربة البلوزات المقلمة في الصيف.

ويناسب هذا النوع من الاستايلات المحجبات، فهي تعطي شكلا رقيقا في اللبس، حيث يمكن اختيار الطرح الشيفون معها أو الحرير والتي يمكن أن تعطيك إطلالة أنيقة ومختلفة.

وظهرت البلوزات المقلمة بعدة أشكال أبرزها الاوف شولدر، بألوان مختلفة وكانت أبرز الألوان التي ظهرت عليه هو اللون الأبيض والأسود، والأحمر، والأبيض، والكحلي والأبيض، وإليكم ابرز موديلات البلوزات المقلمة والتي انتشرت في موضة صيف 2018، وشهدت رواجا كبيرا من قبل الفتيات.
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور
البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

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