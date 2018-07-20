نيولوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

شاركت الفنانة مى سليم محبيها بصورة جديدة، على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت سليم، بقصة الشعر القصير المختلف تماما عن سابق إطلالتها، واختارت لون شعر مختلف كثيرا، وهو ما تماشي بصورة كبيرة مع لون بشرتها الخمري.



وظهرت خلال الصورة بإطلالة كاجوال بعض الشيء، حيث ارتدت تيشيرت وسروال جينز، ونظارة ذات حجم كبير تماشت كثيرا مع شكل وجهها، وبدت مي سليم من خلال الصورة بحالة جيدة، وهو ما كان مثير للدهشة خاصة عقب خبر إنفصالها عن زوجها وليد فواز بعد زواج دام 3 أسابيع فقط.



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