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مرأة

نيولوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:03 م
بعد طلاقها من وليد
بعد طلاقها من وليد فواز... مي سليم تتخلى عن شعرها
علا أحمد
شاركت الفنانة مى سليم محبيها بصورة جديدة، على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سليم، بقصة الشعر القصير المختلف تماما عن سابق إطلالتها، واختارت لون شعر مختلف كثيرا، وهو ما تماشي بصورة كبيرة مع لون بشرتها الخمري.

وظهرت خلال الصورة بإطلالة كاجوال بعض الشيء، حيث ارتدت تيشيرت وسروال جينز، ونظارة ذات حجم كبير تماشت كثيرا مع شكل وجهها، وبدت مي سليم من خلال الصورة بحالة جيدة، وهو ما كان مثير للدهشة خاصة عقب خبر إنفصالها عن زوجها وليد فواز بعد زواج دام 3 أسابيع فقط.

شاركينا برأيك هل تغير قصة شعر مي سليم نالت إعجابك؟

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