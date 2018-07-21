احذر.. من تناول هذه الخضراوات والفاكهة بقشورها

هناك العديد من الدراسات التي أكدت على وجود فوائد كبيرة في قشور الخضراوات والفاكهة، ولكن هناك بعض القشور في بعض أنواع الفاكهة والخضار يمكن أن تسبب في نتائج سلبية وبالتالى مشاكل جسيمة عند تناولها، لذا عليكم تجنبهم، وأبرزها:



1- الجزر:

وبالرغم من احتواء الجزر على الكثير من الفيتامينات، إلا أنها تتجمع فيها كمية كبيرة من النترات، لذا من الأفضل تجنب تناولها و تقشيرها قبل أكلها، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.



2- الطماطم:

تمتاز الطماطم بمضادات الاكسدة، والكثير من الفيتامينات، إلا ان تناول قشرة الطعام يمكن ان تتسبب في عسر الهضم، وذلك لأن المعدة يصعب عليها هضمها بسهولة.



3- البطاطس:

وهناك بعض الأشخاص تقوم بغسل البطاطس ودون تقشيرها تقوم بتقطيعها واستخدامها، إلا أن قشور البطاطس تحتوي على الكثير من المواد الكيماوية الضارة التي تترسب فيها أثناء الزراعة، لذا عليكم بتقشيرها واستخدامها.



4- البطاطا الحلوة:

وهي تعامل نفس معاملة البطاطس حيث ان القشور الخاصة بالبطاطس تترسب عليها المواد الكيميائية، لذا يفضل غسلها جيدا قبل استخدامها، و تقشيرها قبل تناولها.