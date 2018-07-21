ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احذر.. من تناول هذه الخضراوات والفاكهة بقشورها

السبت 21/يوليه/2018 - 08:01 م
صدى البلد
آية التيجي
هناك العديد من الدراسات التي أكدت على وجود فوائد كبيرة في قشور الخضراوات والفاكهة، ولكن هناك بعض القشور في بعض أنواع الفاكهة والخضار يمكن أن تسبب في نتائج سلبية وبالتالى مشاكل جسيمة عند تناولها، لذا عليكم تجنبهم، وأبرزها:

1- الجزر:
وبالرغم من احتواء الجزر على الكثير من الفيتامينات، إلا أنها تتجمع فيها كمية كبيرة من النترات، لذا من الأفضل تجنب تناولها و تقشيرها قبل أكلها، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.

2- الطماطم:
تمتاز الطماطم بمضادات الاكسدة، والكثير من الفيتامينات، إلا ان تناول قشرة الطعام يمكن ان تتسبب في عسر الهضم، وذلك لأن المعدة يصعب عليها هضمها بسهولة.

3- البطاطس:
وهناك بعض الأشخاص تقوم بغسل البطاطس ودون تقشيرها تقوم بتقطيعها واستخدامها، إلا أن قشور البطاطس تحتوي على الكثير من المواد الكيماوية الضارة التي تترسب فيها أثناء الزراعة، لذا عليكم بتقشيرها واستخدامها.

4- البطاطا الحلوة:
وهي تعامل نفس معاملة البطاطس حيث ان القشور الخاصة بالبطاطس تترسب عليها المواد الكيميائية، لذا يفضل غسلها جيدا قبل استخدامها، و تقشيرها قبل تناولها.

ترشيحاتنا

الزمالك يؤكد انفراد صدى البلد بتعاقده على قناة فضائية .. فيديو و صور

سطو مسلح على نقطة إسعاف بالوادى الجديد

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحة لـ جميل راتب

شاهد... أمومة شاكيرا تكسب تعاطف جمهور السوشيال ميديا

شاهد... الصور الأولى من عقد قران الفنان أحمد مجدى

محمد صلاح يرفض عرضاً من برشلونة بـ 180 مليون يورو

معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

رسميا.. معادلة رخصة القيادة المصرية بالإيطالية وتوقيع بروتوكول التعاون قريبا

تونس تخطف مدرب الأسود من مصر

نجم الزمالك يحسم موقفه من الاحتراف بعد مقابلة مرتضى منصور

وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

محمد صلاح ينتظم في أول تدريبات لليفربول بمعسكر أمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

فيديو

الصحة: تسجيل 269 حالة على الموقع الإلكتروني مع انطلاق مبادرة الرئيس
عزة مصطفى تعرض أهم عناوين ومقالات الصحف السودانية بعد زيارة الرئيس للخرطوم
إزالة تعديات على 10 آلاف متر أراضى دولة بأسوان.. فيديو وصور
محمد أبو حامد: توجه عام في الدولة لحل أزمة الغارمات.. فيديو
الوزراء: تحديث الخريطة الاستثمارية في شرق بورسعيد والقنطرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟