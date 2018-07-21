درة تثير جدلا كبيرا بسبب إطلالة بسيطة

نشرت صفحة "عالموضة" المهتمة بأخبار الأزياء، صورة لإطلالة للفنانة درة حيث كانت ترتدى فستانا باللون الأبيض به مجموعة من الأزرار عند منطقة الصدر، وكانت إطلالتها مميزة وجذابة للغاية وبدت كأنها فتاة جامعية خاصة أن الفستان كان كاجوال للغاية وتناسب لونه مع لون بشرتها.



واختارت درة أن تترك شعرها منسدلًا على كتفاها، وهو ما جعل أناقة إطلالتها تزيد بصورة كبيرة، كما تناسب إختيارها للحذاء مع أناقة الفستان وبدت بصورة متاغمة كثيرا، كما أن الماكياج الخاص بها كان رقيق وبسيط كثيرا.



ووفقا لما ذكرته الصفحة أن الفستان الخاص بها كان تكلفته 1200 جنيه، وهو ما أثار دهشة الكثير من محبي الفنانة درة، نظرا لأن تكلفته بسيطة للغاية ولا يتناسب سعره مع أنها فنانة كبيرة ومعروفة، في حين أن البعض الأخر من محبيها نال إعجابهم سعره واعتبروه الفنانة متواضعة كثيرا ولا تميل إلى إرتداء الملابس الباهظة.