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مرأة

مشروب يقضي على الأنيميا في أسبوع.. فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:28 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني كثير من الأشخاص من كل الأعمار من أطفال وشباب ونساء ورجال من مشكلة الأنيميا فإذا كنت من بين هؤلاء إليك العلاج.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عصير فعال للقضاء على الأنيميا التي يعانى منها أغلب الأشخاص، خاصة السيدات، فهذا المشروب يمكنه القضاء عليها فى أسبوع.

المقادير:
نصف برتقالة
نصف تفاحة مقطعة شرائح
عسل نحل للتحلية
كوب ماء
ثمرة بنجر صغيرة مقطعة شرائح

طريقة التحضير:
تضرب المكونات فى الخلاط جيدا
يصفى ويصب فى أكواب التقديم ويراعى تجهيز العصير قبل الاستخدام مباشرة

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