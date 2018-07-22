ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

اكتشف قائمة بأ8 أطعمة تعمل على تحسين الدورة الدموية وتنظيف الشرايين

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:57 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يشير دوران الدم إلى تدفق الدم عبر الأوعية الدموية والشرايين. كلما زاد دوران الدم بشكل صحيح ، سيتمتع الشخص بصحة جيدة و قلب سليم .

قدم موقع بولد سكاى قائمة بالأطعمة المفيدة للدورة الدموية.

أهمية الدورة الدموية هائلة لأنها تحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، ويساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ويكافح العدوى والأمراض.

إذا كان الدم لا ينتقل بشكل صحيح إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، سوف تواجه فقدان الشهية ، مشاكل الجهاز الهضمي غير المبررة ، خدر متناسق في الأطراف ، وتغيير لون الجلد ، والإرهاق المتكرر ، والدوالي والشعر والأظافر الهشة.

ما هي أسباب ضعف الدورة الدموية؟
التدخين هو السبب الرئيسي لضعف الدورة الدموية بسبب وجود أول أكسيد الكربون الموجود فيه والذي يضر بطبقة الخلايا وتتشكل لويحات في جدران الشرايين.

أيضا ، يمكن أن يكون نمط الحياة المستقرة ، والاقلاع عن الأطعمة السريعة ، وارتفاع ضغط الدم وانخفاض نسبة الكولسترول في الدم هي أسباب أخرى لضعف الدورة الدموية.

فيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي يجب تناولها لتحسين الدورة الدموية:
1. أسماك المياه الباردة
2. البرتقال
3. المكسرات
4. الشاي الأخضر
5. الثوم
6. الأعشاب
7. Beetroot
8. الشوكولاته الداكنة

ترشيحاتنا

مهرجان ملتقى السرد بمركز شباب روض الفرج

إنفراد| ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2018

اليوم.. آخر فرصة لحجز 30 ألف قطعة أرض بالقرعة والمقدم يبدأ من 25 ألفا

بالصور.. ننفرد بأسرار جديدة عن تابوت الإسكندرية

سميرة محسن: مسرح القطاع الخاص سياحي.. ورفضت العمل فيه

مفاجأة.. أماكن بكليات الهندسة بتنسيق المرحلة الثانية

المقاولون العرب تشارك الجانب الصيني تنفيذ حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة

فيديو جراف..محمد صلاح على رأس المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

السفير بسام راضي: مصر حققت معجزة خلال السنوات الأربع الماضية

حكم وضوء من خرج منه دم

استدرجوها لغرفة نومهم ثم اعتدوا عليها..4 سائحين قاموا بالجريمة

أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

فيديو

مشروب يقضي على الأنيميا في أسبوع.. فيديو
طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة
محمد عفيفي: تحقيق التنمية الاقتصادية مشروط بدراسة التاريخ.. فيديو
أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟