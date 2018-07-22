اكتشف قائمة بأ8 أطعمة تعمل على تحسين الدورة الدموية وتنظيف الشرايين

يشير دوران الدم إلى تدفق الدم عبر الأوعية الدموية والشرايين. كلما زاد دوران الدم بشكل صحيح ، سيتمتع الشخص بصحة جيدة و قلب سليم .



قدم موقع بولد سكاى قائمة بالأطعمة المفيدة للدورة الدموية.



أهمية الدورة الدموية هائلة لأنها تحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، ويساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ويكافح العدوى والأمراض.



إذا كان الدم لا ينتقل بشكل صحيح إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، سوف تواجه فقدان الشهية ، مشاكل الجهاز الهضمي غير المبررة ، خدر متناسق في الأطراف ، وتغيير لون الجلد ، والإرهاق المتكرر ، والدوالي والشعر والأظافر الهشة.



ما هي أسباب ضعف الدورة الدموية؟

التدخين هو السبب الرئيسي لضعف الدورة الدموية بسبب وجود أول أكسيد الكربون الموجود فيه والذي يضر بطبقة الخلايا وتتشكل لويحات في جدران الشرايين.



أيضا ، يمكن أن يكون نمط الحياة المستقرة ، والاقلاع عن الأطعمة السريعة ، وارتفاع ضغط الدم وانخفاض نسبة الكولسترول في الدم هي أسباب أخرى لضعف الدورة الدموية.



فيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي يجب تناولها لتحسين الدورة الدموية:

1. أسماك المياه الباردة

2. البرتقال

3. المكسرات

4. الشاي الأخضر

5. الثوم

6. الأعشاب

7. Beetroot

8. الشوكولاته الداكنة