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مرأة

كيف أثرت ثورة 23 يوليو على وضع المرأة السياسي

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:36 ص
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علا أحمد
عانت المرأة كثيرا من الإضطهاد قبل ثورة 23 يوليو، وكانت محرومة تماما من المشاركة السياسية، الأمر الذي تسبب في عدم مشاركة المرأة في أى من الانتخابات.

ذكرت الإعلامية آمال فهمى أول سيدة تعين مديرة بإذاعة الشرق الأوسط، في تصريح سابق لها، أن الأمر اختلف كثيرا عقب ثورة 23 يوليو، ما نتج عن ذلك بدء مشاركة المراة فعليا في ثورة 23 يوليو التى حققت إنجازًا للحياة السياسية المصرية، والسماح للسيدات بالتصويت والمشاركة في الانتخابات لأول مرة في التاريخ.

واضاف أنه منذ ذلك الحين بدأ ظهور السيدات كثيرا سياسيا، لتتمكن السيدات من فرض نفسها على الساحة السياسية وتعبر عن وجودها، ومن وقتها وحتي الآن بدأ ظهور المرأة بصورة كبيرة، وتدرجت في البرلمان إلى أن تطرق الأمر لتكن الحكومة المشكلة مكونة من 8 وزيرات استطعن فرض أنفسهن على الساحة السياسية.

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