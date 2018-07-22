كيف يؤثر إجهاد الحامل على الجنين خلال الثلاثة أشهر الأولى

تفرض الثقافات في جميع أنحاء العالم على النساء الحوامل عدم التعرض للإجهاد، وينبغي توخي الحذر لضمان عدم تعرضهن لأي شيء مزعج أو قاس على الجسم، والسبب في ذلك هو حقيقة أن أي شكل من أشكال الضغط الذي تمر به الأم الحامل له تأثير مباشر على الطفل الذي لم يولد بعد.



كشف موقع بولد سكاى عن ، كيف يؤثر التوتر على الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى :



قبل التعامل مع تأثير إجهاد الأم على الجنين، من المهم أن نفهم أسباب الإجهاد. في بعض الأحيان يكون الحمل نفسه والظروف الفيزيائية المرتبطة به (مثل الغثيان ، وزيادة الوزن ، وما إلى ذلك) التي تتسبب في إجهاد المرأة.



في أوقات أخرى ، هناك بعض العوامل الخارجية في الأسرة أو المشاكل المالية التي هي سبب الإجهاد. هناك عوامل أخرى مثل الاكتئاب ، أو العنصرية ، أو طبيعة الحمل ، كونها غير مخطط لها.



بغض النظر عن سبب الإجهاد ، فإن أول ما عليك فعله هو معرفة سبب ذلك. بمجرد تحديد ذلك بشكل صحيح، يمكنك العمل مع الطبيب والشريك والعائلة والأصدقاء للتوصل إلى حل لنفسه.



من المهم بالنسبة أن تدرك أنه كلما وصلت في وقت سابق إلى حل لهذا، كان ذلك أفضل لك ولطفلك الذي لم يولد بعد.



فيما يلي بعض الطرق التي يؤثر بها الإجهاد على الجنين في الرحم:

زيادة معدل ضربات قلب الجنين

الاستجابة الالتهابية

انخفاض الوزن عند الولادة

تطوير دماغ الجنين

احتمال الاجهاض