طريقة تحضير التارت بمذاق أشهر المطاعم وبتكلفة أقل

يمكنك بتكلفة قليلة تحضير "تارت" لأسرتك بمذاق أشهر المطاعم بطرق مختلف لن تتطلب منك المكوث فى المطبخ فترة طويلة لإعدادها إليك طرقتان أختارى منها ما يناسبك تقدمها الشيف إلهام فتحى لـ"صدى البلد"



المقادير لتحضير تارت البسكويت والشيكولاتة.



شوكولاته مبشورة

1/4 كوب كريمة حلويات

2 كوب توت مختلط

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 ملعقة صغيرة سكر

35 جرام شوكولاتة غامقة من نوع جيد

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة ومبردة

160 جراما بسكويت لايت مكسر

2 ملعقة كبيرة سكر بنى

رشة ملح

1 بياض بيضة



طريقة التحضير لتارت البسكويت والشيكولاتة.



-فى وعاء قومى بتفتيت البسكويت و أضيفي بياض البيضة والسكر البنى والزبدة المذابة والملح

-فى صينية الكب كيك ضعى معلقة ونصف كبيرة من خليط البسكويت واضغطى عليها ثم ضعيها فى الفرن

-بمضرب السلك اليدوى اخفقي كريمة الحلويات مع السكر والفانيليا حتى تصل الى القوام المطلوب

-ضعى الشوكولاتة المذابة على الوجه وضعيه فى الثلاجة لمدة 30 دقيقة. ·



تارت موس الشيكولاتة للشيف سالى فؤاد



كل ما تحتاجين لتحضير تارت موس الشيكولاتة



3 كوب دقيق كوب زبدة باردة

ثلثى كوب سكر منخول

2 صفار بيض فانيليا

رشة ملح ربع كوب كاكاو خام

كرات شيكولاتة

موس الشيكولاتة

2 كوب كريمة لباني

4 باكيت كريمة خفق بالشيكولاتة

نصف كوب شيكولاتة



طريقة التحضير نارت موس الشيكولاته



* تخلط الزبدة مع الدقيق والسكر ثم يضاف صفار البيض والفانيليا ورشة الملح ويخلط جيدا



* تفرد العجينة بالنشابة ثم توضع في قالب التارت ويصنع أخرام بها ثم تدخل الفرن



* يخلط كريمة خفق بالشيكولاتة مع الكريمة اللباني باستخدام مضرب كهربائي ثم يضاف لها شيكولاتة الدهن وتخلط مرة أخرى



* بعد الإنتهاء من طريقة تحضير تارت موس الشيكولاته يحشى التارت بالخليط ويزين بالكاكاو وكرات الشيكولاتة ويقدم بارد.