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خسوف كلي وقمر دموي.. ظواهر طبيعية تسيطر على الأرض الجمعة المقبلة

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:14 م
صدى البلد
نهى حمدي
تشهد السماء الجمعة القادمة ظاهرة فلكية وهي بزوغ القمر الدموي، فقد يتحول القمر إلى اللون الأحمر في أطول خسوف قمري كامل في هذا القرن والذي يستمر قرابة الساعتين.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الخسوف الكلي يحول القمر إلى اللون الأحمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر وتلقي بظلاله عليها، وأشارت في تقريرها إلى أن الضوء الأبيض من الشمس إلى الغلاف الجوي للأرض تتناثر الألوان الزرقاء في اللون الأبيض، مما يعني أن الألوان الحمراء فقط ستضرب القمر مما يعطيها لونًا غريبًا.

ويستمر هذا الحدث القمري لمدة 103 دقائق، ولكن الناس سيشاهدون الخسوف الكامل لمدة 84 دقيقة فقط من الوقت الإجمالي في بعض البلدان، نظرًا لوجودهم بعيدا عن خط القمر، فيما سيحظى سكان الدول الإفريقية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في موقع مثالي للخسوف برؤية تلك الظاهرة بالكامل، بشرط أن يكون الطقس جيدًا.

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