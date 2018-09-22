الأزهر: عدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام المعاهد وحظر العنف مع الطلاب

شدد قطاع المعاهد الأزهرية، على المعلمين والإداريين والعاملين بالإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية بالاهتمام بطبيعة عملهم دون التطرق لأمور سياسية قد تؤدي إلى حدوث مشكلات داخلية بين العاملين.



ناشد قطاع المعاهد، أن يبدأ العام الدراسي بالتوعية الكاملة للطلبة والطالبات وكذلك العاملين بعدم العبث بأى جسم غريب قد يوجد داخل المعهد أو خارجه وفى حالة وجود أجسام غريبة يتم إبلاغ الجهات المعنية فورا والتأكيد من وضع لوحة موضح عليها أرقام هواتف ( النجدة - الدفاع المدنى والإطفاء - شيخ المعهد - مأمور المركز أو القسم التابع له المعهد - مسئول أمن المعهد ).



شدد القطاع على عدم ترك أى أخشاب متهالكة أو مخلفات فوق سطح المعهد وسرعة إخطار إدارة التوريدات لنقلها إلى المكان المعد لذلك والتشديد على انتظام النوبتجيات بصفة مستمرة وتجميع كشوف النوبتجيات فى مطلع كل شهر بالإدارة وإرسال صورة منها إلى إدارة الأمن بالمنطقة وممنوع منعا باتا التدخين داخل المعاهد الأزهرية أو أى منشأة من منشآت المنطقة الأزهرية وعدم دخول أى سيارة أو مركبة أو دراجة نارية لحرم المعاهد وعدم السماح لأى من العاملين بالمعاهد أو الديوان العام أو الإدارات التعليمية بالخروج من مكان العمل أثناء وقت العمل إلا بتصريح من المسئول عن المكان ويعتمد بخاتم الجهة التى يتبعها ويتم إثبات ذلك فى الدفتر المعد لذلك.



كما نبه على عدم تواجد الباعة الجائلين أمام المعاهد الأزهرية حفاظا على أرواح وحياة الطلبة والطالبات من الأطعمة الفاسدة ومنتهية الصلاحية .



أكد على عدم تعنيف أى طالبة أو طالب مهما كان الظرف ولكن يتم استخدام القانون واللائحة المعدة لذلك الأمر عدم الاستعانة بكتب خارجية داخل حرم المعاهد فى الحصص الدراسية ويجب تنفيذ وممارسة جميع الأنشطة التربوية المختلفة لجميع الطلاب والطالبات بالمعاهد الأزهرية يجب قيام شيخ المعهد بعقد اجتماع دورى لجميع أعضاء هيئة التدريس باستمرار لمناقشة الأمور الدراسية المتعلقة بالطالب الأزهرى وحل اى مشكلة تعرقل العملية التعليمية ويتم توزيع جداول الحصص على المدرسين والمدرسات فى أول يوم دراسى ويتم توقيعهم بالاستلام على صور الجداول.