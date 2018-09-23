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ديني

حكم التوسل بالأنبياء والوالدين والعمل الصالح

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد أبو بكر، من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، إن الإنسان له أن يتوسل لله بالعمل الصالح وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله وأن كان والديه على قيد الحياة يتوسل بهم كذلك .

وأضاف "أبو بكر"، فى إجابته عن سؤال « كيف نتوسل بالله عز وجل؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دفن السيدة فاطمة بنت أسد فرش لها القبر بيده ثم سواه ثم دفنها وقال اللهم بحقى وحق النبيبن من قبلى أغفر لأمى فاطمة بنت أسد فنزل جبريل وقال ولم ينجو من ضمة القبر إلا فاطمة بنت أسد فتوسل النبي بنفسه وبالأنبياء من قبله.

وأشار إلى أنه يجوز للإنسان أن يتوسل بوالديه أو إن كان لديه طفل صغير أو كان هذا الطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة أو أن يتوسل بعمله الصالح.

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