دراسة: اتساع مناطق الإجهاد في المخ بين مرضى الاكتئاب ثنائي القطب

كشفت دراسة طبية أن الجانب الأيسر من المهاد داخل الدماغ يصبح أكبر بنسبة 5% بين الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العاطفية مثل الاكتئاب ثنائى القطب.





يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الأبحاث الحديثة تعرض أكثر من 16 مليون بالغ فى الولايات المتحدة لنوبات اكتئاب شديدة خلال العام الماضى.. وفى الواقع ، يعد الاكتئاب واحدا من أكثر المشاكل الصحة العقلية انتشارا فى الولايات المتحدة.





ويعاني ما لا يقل عن 9 ملايين شخص في سن 18 وما فوقها من اضطراب ثنائي القطب، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية .. ولا تزال الأسباب الأساسية الدقيقة لهذه الحالات غير معروفة ، لكن علماء الأعصاب يتفحصون المزيد والمزيد من الجوانب التي يمكن أن تؤثر على فرص الشخص في تطوير هذه الاضطرابات.





وقد أتاح التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وغيرها من تقنيات التصوير الجديدة للباحثين تحديد أماكن عديدة من مناطق الدماغ والشبكات التي تلعب دورًا في الاضطرابات العاطفية .. على سبيل المثال، في حالة الاكتئاب، وجدت الدراسات أن الاكتئاب المقاوم للعلاج يرتبط بنقص حجم الحصين واللوزة الصغيرة .





وتلعب منطقة الحصين دورا كبيرا في تكوين الذاكرة والتعلم، في حين تشارك اللوزة الدماغية هي بنية دماغية صغيرة في المعالجة العاطفية والاستجابة لما يُنظر إليه على أنه خطر أو إجهاد.





وفحص الباحثون فى جامعة "لايبزج" الألمانية أدمغة 84 شخصًا ، منهم: 20 مصابًا بالاكتئاب ولكنهم لم يتناولوا أي دواء له ، و20 مصابا بالاكتئاب ولكنهم تناولوا أيضًا أدوية ، و21 عاشوا مع ثنائي القطب ، و23 شخصًا كانوا يعانون من اضطراب عاطفي .. واستخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي لدراسة أدمغة المشاركين وقياس الحجم العالي الدقة لتحديد حجم المهاد.



