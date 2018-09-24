رئيس أركان جيش ميانمار يرفض تدخل الأمم المتحدة في شئون بلاده

رفض رئيس أركان جيش ميانمار مين أونغ هلينغ تدخل الأمم المتحدة فى شئون بلاده وقال "إنه ليس من حق المنظمة الدولية التدخل فى شئون ميانمار بعدما دعت إلى محاكمته هو وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية"

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وأضاف هلينغ - فى تصريح نقلته قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الاثنين/ - أنه لا يحق لأي دولة أو منظمة أو جماعة التدخل في سياسة ميانمار.. موضحا أن دول العالم تختار النظام الديمقراطي الذي يناسبها وأن ميانمار تعد من الديمقراطيات متعددة الأحزاب، وأشار إلى أن الجيش سيظل يتدخل طالما لم يتم حل النزاعات مع الجماعات العرقية المختلفة بجميع أنحاء البلاد.



وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في التقرير بأن مسلمي "أراكان" تعرضوا على يد جيش ميانمار إلى 4 مواد من ضمن الخمس التي تعرف بالإبادة الجماعية، حيث يتألف التقرير من 444 صفحة، والذي يشير إلى وقوع جرائم "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب" في إقليم "أراكان" غربي ميانمار.



يذكر أن لواءي المشاة 33 و99 في الجيش الميانماري ارتكبا أبشع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وأن القوات المسلحة لميانمار هم المرتكبون الرئيسيون لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في مقاطعات أراكان (غرب) وكاشين (شمال) وشان (شرق).







