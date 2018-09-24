أمين الفتوى يكشف عن طريقة سهلة للتخلص من السرحان والانشغال في الصلاة .. فيديو

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أولى خطوات التخلص من السرحان والانشغال في الصلاة أن يعلم المصلي أنه في حضرة الله عز وجل ، وأن الله تعالى يعلم ما في قلوبنا ، وان ما يحدث من انشغال عن الصلاة هو من وساوس الشيطان ، فلو أن كل شخص يصلي وقف في الصلاة خاشعا خاضعا لله تعالى فسيكون العون من الله تعالى على هذه الشواغل التي تشغل الناس عن الصلاة .



وأضاف فخر خلال إجابته على أسئلة المشاهدين خلال برنامج " فتاوى الناس" قائلا: أيضا من خطوات التخلص من السرحان في الصلاة هو تدبر معاني آيات القرآن الكريم التي يقرأها فهذا نوع من الإنشغال بالله تعالى .



وتابع: أيضا هناك وسيلة أخرى وهي تدبرنا معنى كلمة الله أكبر التي نقولها طوال الصلاة والتي تعني ان الله أكبر من أي شيئ في الدنيا وشواغلها التي تلهينا عن الصلاة وبالتالي ستنصرف قلوب المصلين الى الصلاة .

